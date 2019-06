Jeweils 39 Prozent für und gegen Neuwahl in Deutschland

Insa-Meinungstrend: Grüne auf Rekordhoch

Berlin – Die Grünen in Deutschland setzen ihren Höhenflug in der Wählergunst fort und liegen laut einer neuen Umfrage nur noch knapp hinter der Union. Im am Montagabend veröffentlichten Insa-Meinungstrend im Auftrag der "Bild"-Zeitung legen die Grünen um sechs Punkte zu und kommen auf 25 Prozent.

Das ist nur ein Punkt weniger als CDU/CSU (26 Prozent) und der höchste jemals im Insa-Meinungstrend für die Grünen ermittelte Wert. In der nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles erstellten Umfrage landen die Sozialdemokraten bei 14 Prozent, ein Rückgang um eineinhalb Punkte. Die AfD kommt auf 13 Prozent, FDP und Linke landen bei jeweils acht Prozent.

In dem Insa-Meinungstrend sprechen sich 39 Prozent der Befragten nach dem Nahles-Rückzug für Neuwahlen aus – 31 Prozent unabhängig von Nahles' Schritt, acht Prozent wegen ihrer Entscheidung. Ebenfalls 39 Prozent der Befragten sind gegen schnellstmögliche Neuwahlen.

Für den Insa-Meinungstrend wurden am Montag 1.000 Bürger befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz beträgt den Angaben zufolge 3,1 Prozentpunkte. (APA, 4.6.2019)