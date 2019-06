Kurz' Wunschtermin für die Neuwahl wackelt wegen Wallfahrt und Volksfest

"Aufsteirern"-Trachtenvolksfest in Graz und eine Wallfahrt des niederösterreichischen ÖVP-Bauernbundes durchkreuzen die ÖVP-Wahlpläne.

Der Auftrag des Bundespräsidenten war klar und deutlich: Die Neuwahlen sollen so rasch als irgend möglich stattfinden. Die Klubobleute des Parlaments werden sich – dem Verlangen Alexander Van der Bellens gemäß – am Dienstag kurz nach Mittag zu einer ersten "Terminrunde" zusammensetzen.

Noch sind sich die Parteien völlig uneins, denn der Termin spielt auch in den taktischen Wahlkampfüberlegungen der Parteien eine zentrale Rolle. Die ÖVP will raschest Neuwahlen, um Parteiobmann Sebastian Kurz aus dem jetzigen Umfragen-Höhenflug umgehend in den Intensivwahlkampf zu bringen. SPÖ, FPÖ und die Liste Jetzt wollen Kurz lieber etwas länger in der Warteschleife sehen.

Mariazell ruft

Der Streit um den Termin der Neuwahl im Herbst birgt auch einige unterhaltsame Details in sich. Die ÖVP will einen ehestmöglichen Termin Anfang September. Der 1. September wird aber wohl ausscheiden, denn das wäre der letzte Ferientag in den östlichen Bundesländern Wien, Burgenland und Niederösterreich. Der 8. September wäre suboptimal, zumal nun in den westlichen Ländern die Sommerferien zu Ende gehen. Der erste wirklich plausible Termin wäre der 15. September – der eigentliche Wunschtermin der ÖVP. Aber hier regt sich nun ausgerechnet in den eigenen Reihen Widerstand. Denn: Der niederösterreichische Bauernbund – eine nicht unwesentliche Stimme in der ÖVP – ist am 15. September auf Bauernbundwallfahrt in Mariazell.

Und auch die Steirer haben einen für sie gewichtigen Einwand gegen einen Bundeswahltermin am 15. September: das dreitägige "Aufsteirern" -Trachtenfest vom 13. bis 15. September in der Landeshauptstadt Graz.

Schützenhöfer und das "Aufsteirern"

Wenn von knapp einer Million wahlberechtigten Steirern und Steirerinnen womöglich 200.000 am Wahlsonntag wegen des Volkskulturfestes unterwegs seien, sei "das für die Wahl nicht optimal und organisatorisch eine Herausforderung", weil eben auch Wahllokale mitten im Festareal eingerichtet seien, heißt es im Büro des Landeshauptmannes Hermann Schützenhöfer (ÖVP).

Aufsteirern oder Nationalratswahl? Für die steirische ÖVP liegt die Antwort auf der Hand: Das Volkskulturfest geht vor.

Bliebe noch der 22. September. Zu diesem Zeitpunkt finden allerdings die Vorarlberger Landtagswahlen statt. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat aber schon abgewunken. Wahlexperten des Innenministeriums und des Landes hegten starke Bedenken gegen einen Superwahlsonntag in Vorarlberg. Es bestünde ein hohes Anfechtungsrisiko, argumentierte Wallner.

Momentan läuft also vieles auf den 29. September hinaus. FPÖ und SPÖ dürften sich auf diesen Termin bereits verständigt haben. (Walter Müller, 3.6.2019)