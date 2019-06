Themenabend "1989, Platz des Himmlischen Friedens": TV-Tipps für Dienstag

Außerdem "Willkommen Österreich" und "Die geliebten Schwestern"

20.15 THEMENABEND

1989, Platz des Himmlischen Friedens Sieben Wochen lang demonstrierten Studenten in Peking auf dem Tian'anmen-Platz für eine demokratische Reform des kommunistischen Systems. Am 4. Juni endete der friedliche Protest in einem blutigen Massaker. Arte beginnt seinen Themenabend mit der zweiteiligen Dokumentation Tian'anmen. Nach einem Gespräch mit Pierre Haski um 22.10 Uhr gibt es um 22.15 Uhr ein Porträt des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo – Der Mann, der Peking die Stirn bot. Die Doku Für Demokratie und Freiheit – Chinas Künstler der 80er Jahre zeichnet um 23.25 Uhr die blutig beendete Zeit des gesellschaftlichen und künstlerischen Aufbruchs nach. Bis 0.25, Arte

20.15 QUIZSHOW

Die Promi-Millionenshow Dirk Heidemann, Ronja Forcher, Cesár Sampson und Lili Paul-Roncalli stellen ihr Wissen bei Armin Assinger auf die Probe. Der Gewinn geht an den Life Ball. Bis 22.40, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der deutsche Sänger und Songwriter Mark Forster und die Künstlergruppe Gelitin zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.25 DOKUMENTATION

50+ und arbeitslos Eine neue Arbeit zu finden ist für Menschen über 50 weit schwieriger als für jüngere, es droht Langzeitarbeitslosigkeit. Jochen Franks Dokumentation erzählt vier Geschichten von Niederlagen und Hoffnung. Bis 23.15, 3sat

23.10 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Ein Stück Leben Die Transplantationsmedizin eröffnet neue Möglichkeiten, wirft aber unter anderem auch ethische Fragen auf. Der Regisseur Zoran Dobric hat Patienten, Angehörige, Ärzte und Ethiker getroffen. Bis 0.00, ORF 2

0.25 ACTIONTHRILLER

Firefox (USA 1982, Clint Eastwood) Clint Eastwood in den "Silberpfeilen" der Wiener U-Bahn: Für den Actionthriller um einen sagenhaften neuen Kampfjet musste die Bundeshauptstadt als Moskau zur Zeit des Kalten Krieges herhalten. Der Stationshinweis "Südtiroler Platz" lässt grüßen. Bis 2.40, RTL 2

0.25 KOSTÜMFILM

Die geliebten Schwestern (D/A/CH, Dominik Graf) Der Dichter Friedrich von Schiller (Florian Stetter) in einer Ménage-à-trois mit den Schwestern Charlotte von Lengenfeld (Henriette Confurius) und Caroline von Beulwitz (Hannah Herzsprung). Die historisch nicht zweifelsfrei belegte Konstellation liefert für den umtriebigen Regisseur Dominik Graf Anknüpfungspunkte für einen wortgewandten, vielschichtigen Kostümfilm. Bis 3.10, Arte

1.00 AUSTRO-KOMÖDIE

Nacktschnecken (A 2004, Michael Glawogger) Mit einem selbstgestrickten Sexvideo zum schnellen Geld: Was einfach zu sein verspricht, erweist sich in Michael Glawoggers Komödie als schwierig. Mit Michael Ostrowski, Raimund Wallisch und Pia Hierzegger. Bis 2.25, ORF 1