Leiterplattenhersteller AT&S bestätigt Finanzvorständin im Amt

Mandat von Monika Stoisser-Göhring wurde um weitere fünf Jahre bis Ende Mai 2025 verlängert

Wien – Der börsennotierte steirische Leiterplattenhersteller AT&S behält seine derzeitige Finanzvorständin mindestens bis Ende Mai 2025. Monika Stoisser-Göhring wurde in ihrer Funktion bestätigt. Ihr Mandat sei um weitere fünf Jahre verlängert worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Am 31. Mai 2020 läuft ihre aktuelle Funktionsperiode aus.

2011 übernahm die Betriebswirtin und Steuerexpertin bei AT&S den Bereich Corporate Finance, danach war sie für den Personalbereich verantwortlich, seit 2017 ist sie Finanzchefin.

Neuausrichtung des Konzerns eingeleitet

Es sei Stoisser-Göhring in den letzten beiden Jahren "gelungen, gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen eine vielversprechende Neuausrichtung des Konzerns einzuleiten", sagte Aufsichtsratschef Hannes Androsch. Aus Finanzsicht habe sie mit einer Ausweitung des Finanzierungsportfolios sowie der "nun wieder sehr soliden Bilanzstruktur" die Basis für die nächsten strategischen Wachstumsschritte sowie weitere Investitionen in innovative Technologien gelegt. (APA, 3.6.2019)