Schweden: Gericht lehnt Haftbefehl gegen Assange ab

Staatsanwaltschaft wollte Auslieferungsverfahren einleiten – Assange bleibt in London in Haft

Uppsala/London – Julian Assange wird nicht wegen Vergewaltigungsverdachts nach Schweden ausgeliefert. Das beschloss dort am Montag ein Gericht. Die Lage des Wikileaks-Gründers ist dennoch höchst prekär, ihm droht eine Überstellung aus Großbritannien in die USA.

Wikileaks-Gründer Julian Assange muss keine Auslieferung an Schweden befürchten. Am Montagnachmittag lehnte ein Bezirksgericht in Uppsala einen Antrag auf Haftbefehl gegen den 47-Jährigen ab. Wäre der Weg dafür freigegeben worden, hätte die schwedische Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl ausstellen können, um eine Auslieferung von Assange zu erreichen.

Verhandelt wurde in Uppsala gegen Assange – der derzeit wegen Verstoß gegen Kautionsauflagen in London für 50 Wochen im Gefängnis sitzt – in Zusammenhang mit einem Vergewaltigungsverdacht aus dem Jahr 2010. Die Anwältin der damaligen Anzeigerin hatte die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt – und bewilligt bekommen -, nachdem die schwedische Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen im Mai 2017 bereits eingestellt hatte. Assange bestreitet die Tat. Der Gerichtstermin am Montag hatte zum Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, weil Aussagen der Frau verlesen wurden, die Assange beschuldigt.

Assange befürchtet Auslieferung

Ein europäischer Haftbefehl aufgrund desselben Vergewaltigungsverdachts hatte gegen Assange auch 2012 bestanden, als der gebürtige Australier in die Londoner Botschaft Ecuadors floh, um einer Festnahme zu entgehen. Er befürchtete, über Schweden an die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm – wie er sagte – die Todesstrafe drohe.

Die USA werfen Assange Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor und haben offiziell einen Auslieferungsantrag gestellt. Assange soll sich mit Manning verbündet haben, um ein Passwort eines Computernetzwerks der Regierung zu knacken. Manning hatte Wikileaks 2010 – damals noch als Bradley Manning – hunderttausende geheime Militärdokumente zukommen lassen.

Ecuador stellte Assange in der Botschaft vorerst unter Schutz. 2016 gewährte es ihm dann politisches Asyl. Diese Entscheidung wurde vom damaligen britischen Außenminister William Hague nicht anerkannt. Die britische Polizei drohte dem Aktivisten vielmehr mit der Festnahme, falls er die Botschaft wieder verlassen sollte.

Insgesamt lebte Assange sieben Jahre lang in der diplomatischen Vertretung, hielt sogar Reden von deren Balkon aus. 2016 bezeichnete eine Expertengruppe des UN-Menschenrechtsrats seine Festsetzung als illegal und menschenrechtswidrig. In einem Bericht wurden die Regierungen Schwedens und Großbritanniens aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Assange sich wieder frei bewegen könne. Beide Länder wiesen die Aussagen des Gutachtens zurück.

Im Hochsicherheitsgefängnis

2018 spitzte sich die Situation Assanges weiter zu. Im März entzog Ecuador dem Aktivisten den Internetzugang, auch gab es Gerüchte über einen bevorstehenden Asylentzug. Am 11. April 2019 war es so weit: Der Präsident Ecuadors, Lenín Moreno, hob den Schutzstatus auf. Assange wurde in der Botschaft von der Londoner Polizei festgenommen und ins britische Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh gebracht. Die USA verlangen seine Überstellung, die Anklage in den USA gegen ihn wurde erweitert. (bri, 3.6.2019)