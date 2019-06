Podcast: Kann man dieser Regierung trauen?

STANDARD-Redakteur Eric Frey erklärt, was diese neue Übergangsregierung darf, was man von ihr erwarten kann und ob sie wirklich "unparteiisch" ist

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat nach dem frühzeitigen Ende der türkis-blauen Koalition am Montag eine Übergangsregierung aus Experten angelobt. Das Team um Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein soll Österreich bis zur Angelobung nach den Neuwahlen im Herbst regieren. Aber welche Kompetenzen hat diese sogenannte Vertrauensregierung wirklich? Dazu spricht Daniela Rom mit Eric Frey, dem leitenden Redakteur beim STANDARD.



Das ist ein Test!

