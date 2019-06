Tödliche Explosion bei Pool in Tirol: Ursache noch unklar

Obduktion ergab eindeutig Explosion als Todesursache – Sachverständiger beginnt am Dienstag mit Arbeit

Natters – Nach der tödlichen Explosion bei Arbeiten an einem Pool vor einem Mehrfamilienhaus in Natters (Bezirk Innsbruck-Land), bei der Sonntagnachmittag ein 50-Jähriger ums Leben kam, ist die genaue Unfallursache nach wie vor unklar. Ein Sachverständiger werde am Dienstag mit den Untersuchungen beginnen, sagte der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant von Innsbruck Land, Christoph Patigler, der APA.

Bei der Reinigung der Sandfilteranlage im Zuge von Instandsetzungsarbeiten war es aus noch unbekannter Ursache zur Explosion des Sandfilterbehälters gekommen. Die am Montag durchgeführte Obduktion des Leichnams habe eindeutig ergeben, dass der 50-Jährige durch das "explosionsartige Geschehen" tödlich verletzt worden war, so der Polizist. Der Sachverständige werde sich nun den Wartungsraum, und dabei vor allem die Sandfilteranlage, ganz genau anschauen. (APA, 3.6.2019)