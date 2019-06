Ibiza-Video: Strache zeigt auch "Spiegel" und "Süddeutsche" an

Straches Anwalt erstattete Strafanzeige gegen alle Personen, "die für Herstellung, Verbreitung und Veröffentlichung des Videos mitwirkend verantwortlich sind"

Wien – Der im Zuge seiner Aussagen im Ibiza-Video zurückgetretene FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat nach seinen Anzeigen in Wien auch Strafanzeigen in Deutschland gestellt. Das erfuhr DER STANDARD auf Anfrage von der Staatsanwaltschaft München I.

Konkret habe sich Straches deutscher Rechtsanwalt am Freitag telefonisch bei der Staatsanwaltschaft gemeldet und "schriftlich Strafanzeige gegen alle Personen gestellt, die für die Herstellung, Verbreitung und Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos mitwirkend verantwortlich sind", hieß es von der Staatsanwaltschaft München I. Und: "Ein identischer Schriftsatz soll an die Staatsanwaltschaft Hamburg gegangen sein." Zum Hintergrund: Die Medien "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung", die Teile des Ibiza-Videos am 17. Mai als Erste veröffentlicht haben, sitzen in Hamburg beziehungsweise München.

Schon zuvor haben vergangene Woche mehrere Privatpersonen in der Causa Strafanzeigen gegen die beiden deutschen Medien eingereicht. Weil sich die Anzeigen gegen konkret namentlich bezeichnete Personen richten, wurde "bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet". "Die rechtliche Prüfung in der Sache dauert noch an", sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I zum STANDARD.

Auch Anzeige in Wien erstattet

In Wien hat Strache über seinen Anwalt Johann Pauer bereits vor zehn Tagen Anzeige gegen drei Personen bei der Staatsanwaltschaft Wien erstattet. Namentlich wurden der Wiener Anwalt M., der Wiener Detektiv Julian H. sowie die vermeintliche Oligarchennichte aus Russland – mit laut Strache lettischem Pass – als unbekannte Täterin angezeigt. Strache bezeichnete diese in einer Erklärung als "mögliche Mittäter" bei der Erstellung des Materials.

Für Pauer ergibt sich der Verdacht auf vier Straftatbestände: Missbrauch von Ton- und Abhörgeräten, Urkundenfälschung, Täuschung sowie Datenverarbeitung in Gewinn- und Schädigungsabsicht. (David Krutzler, 3.6.2019)