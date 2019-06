"Dr. Beach": Das sind die schönsten Strände der USA

Seit über 25 Jahren stellt der Küstenwissenschafter Dr. Stephen P. Leatherman, bekannt als "Dr. Beach", eine Liste der besten Strände der USA zusammen.

Er gilt als der Strandexperte der USA. Nach streng wissenschaftlichen Kriterien bewertet Dr. Stephen P. Leatherman – Spitzname: "Dr. Beach" – die Strände der USA und das seit 1991. Er ist mittlerweile eine Institution.

Für sein Ranking entwickelte Dr. Beach ein eigenes Bewertungssystem: 50 verschiedene Kriterien kategorisierte er systematisch und teilte sie in eine Punktewertung von 1 bis 5 ein. Zum einen spielen geologische und geografische Faktoren eine Rolle – Wetterbedingungen sowie Material und Farbe des Sandes. Zum anderen wird auch die Sicherheit, Sauberkeit und Familientauglichkeit des Strandes bewertet. Ruhige Strände mit Rauch- und Haustierverbot schneiden dementsprechend gut ab.

Im diesjährigen Ranking finden sich viele bekannte Strände wieder, die auch schon 2018 vertreten waren. Und wieder hat sich ein Strand auf Hawaii durchgesetzt.

foto: ap/michael darden/west hawaii today Kailua Beach Park

1. Kailua Beach Park, Oahu, Hawaii

Der Kailua Beach Park liegt auf der Westseite der Hauptinsel Oahu. Er ist für Urlauber gut zu erreichen, da es viele Parkplätze in dem Park um den Strand gibt. Auch in den Wintermonaten, die traditionell auf Hawaii hohe Wellen hervorbringen, kann man hier gut schwimmen, da es einige Wellenbrecher gibt und die Schwimmfläche mit Bojen abgegrenzt ist. Außerdem sind Bademeister vor Ort.

foto: ap/bill russ Ocracoke Lifeguardes Beach

2. Ocracoke Lifeguarded Beach, Outer Banks of North Carolina

Auf Platz 2 liegt der Ocracoke Lifeguarded Beach auf Ocracoke Island, in den Outer Banks von North Carolina. Die Insel ist nur per Privatboot oder Fähre erreichbar.

foto: ap/david bailey photography Grayton Beach State Park

3. Grayton Beach State Park, Florida Panhandle

Auf Rang 3 schafft es ein Strand aus Florida, dieses Mal der lange Strand des Grayton Beach State Park, im Panhandle Floridas, also im Nordwesten des Sonnenstaates.

foto: ap photo/kathy willens, Coopers Beach

4. Coopers Beach, Southampton, New York

Coopers Beach liegt an der Südküste von Long Island, New York, geschützt vor den kalten Labrador-Strömungen im schönen Dorf Southampton. Als erste "Gold Coast" des Landes ist Coopers Beach mehrere hundert Meter breit und besteht aus körnigem weißem Quarzsand. Der Strand ist von großen Sanddünen bedeckt, die von amerikanischem Strandgras bedeckt sind, durchsetzt mit großen und extravaganten Villen.

foto: ap/sam eifling Duke Kahanamoku Beach

5. Duke Kahanamoku Beach, Oahu, Hawaii

foto: ap/margo tabb Coast Guard Beach

6. Coast Guard Beach, Cape Cod, Massachusetts

Coast Guard Beach ist mit dem Fahrrad oder Shuttle-Bus vom Salt Pond Besucherzentrum aus zu erreichen. Der Sand ist ziemlich grob.

foto: ap/st. petersburg/clearwater area cvb Caladesi Island State Park

7. Caladesi Island State Park, Dunedin/Clearwater, Florida

Caladesi erreicht man mit einer Fußgängerfähre, privaten Booten oder einem langen Spaziergang nördlich von Clearwater Beach – die Bucht ist geschlossen, so dass Caladesi keine wahre Insel mehr ist, aber immer noch ein großartiger Erholungsort. Der weiße Strand besteht aus kristallinem Quarzsand, der am Wasser weich und angenehm ist und zum Schwimmen im kristallklaren Wasser einlädt.

foto: getty images/istockphoto/vlad turchenko Hapuna Beach State Park

8. Hapuna Beach State Park, Big Island, Hawaii

Dieser weiße Korallensandstrand liegt in einer Landschaft, die von schwarzen Lavaströmen dominiert wird. Während der Sommermonate ist Hapuna ein perfekter Ort zum Schwimmen, Schnorcheln oder Tauchen im kristallklaren Wasser, große Wellen im Winter können starke reißende Strömungen erzeugen. Glücklicherweise gibt es in diesem State Park gut ausgebildete Rettungsschwimmer.

foto: ap/lenny ignelzi Coronado Beach

9. Coronado Beach, San Diego, California

Coronado Beach ist eine wahre Oase am Meer, hunderte von Metern breit. Mit seiner üppigen subtropischen Vegetation, dem einzigartigen mediterranen Klima und dem feinen, funkelnden Sand zieht er jede Menge Besucher an. Das lokale Wahrzeichen, das Hotel del Coronado, wurde vor über hundert Jahren erbaut und bietet spektakuläre Architektur und Eleganz aus der Alten Welt. Könige, Scheichs und Schauspieler haben im Hotel del Coronado übernachtet, wo Speisen und Getränke am Strand serviert werden.

foto: ap/kiawah island golf resort Beachwalker Park

10. Beachwalker Park, Kiawah Island, South Carolina

Der Beachwalker Park südlich von Charleston gelegen, ist der öffentliche Strand am südlichen Ende von Kiawah Island. Man kann dort Kajakfahren und tausende Vögel beobachten. Das Wasser ist hier nicht klar, aber es ist sauber und bietet fantastische Meeresfrüchte, wie Dr. Beach schreibt. (red, 4.6.2019)