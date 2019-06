Tojners Verpackungsfirma Aluflexpack vor Sprung an Schweizer Börse

Der Handelsstart wird für den 28. Juni angepeilt, der Börsengang soll bis zu 150 Millionen Euro einbringen

Zürich – Die Schweizer Börse SIX steht vor ihrem vierten Neuzugang im laufenden Jahr. Der schweizerisch-kroatische Verpackungshersteller Aluflexpack, der dem österreichischen Investor Michael Tojner gehört, will sein Debüt am Börsenparkett in Zürich in weniger als vier Wochen geben. Der Handel mit den Aktien des Unternehmens soll am 28. Juni starten, sagte Finanzchef Johannes Steurer am Montag.

Die Ausgabe neuer Titel soll 130 bis 150 Millionen Euro in die Kassa spülen. Davon sollen bis zu 90 Millionen Euro in den Kauf von zwei bis drei Firmen in den nächsten Jahren fließen. 60 Millionen Euro sind laut Steurer für die Erweiterung der Produktionskapazitäten und Automatisierung vorgesehen.

Montana Tech bleibt Mehrheitsaktionärin

Der Aluflexpack-Eigentümer Montana Tech Components, die Beteiligungsgesellschaft Tojners, wird im Rahmen der Transaktion teilweise aussteigen. Die Montana-Tech bleibe nach dem Börsengang aber Mehrheitsaktionärin.

Aluflexpack stellt maßgeschneiderte Verpackungen aus Aluminium- und Plastikfolien für die Lebensmittel- und Pharmabranche her und zählt Unternehmen wie Nestle, Ferrero, Coca-Cola, Sanofi, Novartis und Dr. Oetker zu seinen Kunden. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete sie mit 1.150 Beschäftigten einen Umsatz von 192 Millionen Euro und einen um Sonderfaktoren bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) von 24 Millionen Euro. Das Unternehmen hat Produktionsstandorte in der Schweiz, in Frankreich, Kroatien und der Türkei.

Tojner stieg 2012 ein

Tojners Montana-Holding war 2012 mit Co-Investoren bei Aluflexpack eingestiegen und hatte das Unternehmen mit Zukäufen ausgebaut. Inzwischen ist Montana der Alleineigentümer. Organisiert wird der Aluflexpack-Börsengang von Berenberg als Global Coordinator. Mit an Bord sind auch die Zürcher Kantonalbank (ZKB) und die Raiffeisen Centrobank als Co-Lead-Manager.

Bisher haben im laufenden Jahr das Medizintechnikunternehmen Medacta, der Zugbauer Stadler Rail und der Augenheilkonzern Alcon den Sprung aufs Börsenparkett in Zürich geschafft. (APA, 3.6. 2019)