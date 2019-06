Pizza rules! Wenn das Essen das Reiseziel bestimmt

Eine Reisesuchmaschine hat sich unter österreichischen Urlaubern umgehört, was es mit ihren Essgewohnheiten in den Ferien auf sich hat. Hier die Favoriten

Folgt man einer Umfrage der Reisesuchmaschine Checkfelix, so bezieht immer eine Fünftel der österreichischen Urlauber bei der Wahl ihres Feriendestination das kulinarische Angebot vor Ort in ihre Urlaubspläne mit ein.

Italien

Die ganz klaren Favoriten sind in Italien zu finden: Pizza und Pasta. 32 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Pizza, Pasta und Antipasti allen anderen auswärtigen Küchen vorziehen. Das mag wohl auch daran liegen, dass Italien eines der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher ist und dessen kulinarischen Spezialitäten nicht nur Erinnerungen wecken, sondern auch ein besonderes Lebensgefühl vermitteln.

Griechenland

Auf Platz 2 landet die griechische Küche: Für elf Prozent der Österreicher ist sie das Maß aller Dinge, wenn es um auswärtige Küche geht. Neben den Klassikern Gyros, Suzuki und Souvlaki sind die Speisen aus dem Land der Philosophen geprägt vom Verzehr von reichlich Gemüse, Meeresfrüchten und Oliven sowie den für diese Region typischen Kräutern und Gewürzen. Das Geschmacks-Erlebnis wird nicht zuletzt durch die griechische Geselligkeit beeinflusst: Die Esskultur des Landes besteht unter anderem daraus, große Mengen der Speisen auf dem Tisch zu platzieren, sodass jeder Gast sich reichlich bedienen kann.

China

Die Bronzemedaille geht nach Fernost: Die chinesische Küche zeichnet sich unter anderem durch ihre Vielfalt aus, da jede Region ihre eigenen Spezialitäten vorzuweisen hat. Während die Xiang-Küche besonders auf Schärfe setzt, ist die Lu-Küche besonders für Teigwaren, wie Nudeln oder Jiaozi, bekannt. Insgesamt betrachtet, ist das Spektrum an Speisen der chinesischen Küche so breit gefächert wie das Land groß ist und deckt sowohl fleischhaltige wie auch -lose Speisen ab. Das gefällt acht Prozent aller Österreicher, bei denen die chinesische Küche auf Platz eins der Beliebtheitsskala gelandet ist. Neben in den hiesigen Breitengraden wohlbekannten Speisen wie der Pekingente oder unzähligen Variationen von Schweine-, Geflügel- oder Rindfleischgerichten werden in einzelnen Regionen Chinas auch Hühnerfüße und andere hier als untypisch geltende Zutaten verarbeitet.

Mexiko

Platz vier geht an die mexikanische Küche: Gerichte wie Mole Poblano und Chiles en nogada überzeugen einerseits durch ihren kraftvollen Geschmack und andererseits mit relativ einfacher Zubereitung. Das gefällt vier Prozent aller Österreicher, die die mexikanische Küche besonders schätzen. Besonders beliebt ist neben Zutaten wie Mais und Bohnen auch Guacamole: Der Avocado-Dip wird besonders gerne mit Tortilla-Chips, zu Fleisch oder an Stelle von Saucen gegessen. Wer bei mexikanischer Küche jedoch an Chili con carne oder Nachos denkt, dem sei gesagt, dass diese Speisen in Mexiko weitestgehend unbekannt sind: Sie sind nämlich amerikanischen Ursprungs und werden der Tex-Mex-Küche zugeschrieben.

Frankreich

Die französische Küche gilt als eine der weltweit einflussreichsten Küchen. Für drei Prozent der Österreicher stellt sie die beste ausländische Küche überhaupt dar. Neben der hohen Qualität wird sie vor allem wegen ihrer Vielseitigkeit geschätzt: Käse, Wein, Croissants und Baguette bilden nur das Fundament des kulinarischen Eisbergs, der durch Flammkuchen, Crêpes, Crème Brûlée, aber auch durch Spezialitäten wie Schnecken, erst richtig Gestalt annimmt. Die französische Küche lebt zudem von feinen Aromen, nicht umsonst gelten die "Kräuter der Provence" auch in hiesigen Küchen zum Grundinventar. (red, 3.6.2019)