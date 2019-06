Hofer verkauft E-Scooter von Segway

Der Lebensmittel-Diskonter bietet den Scooter um 499 Euro an

Und noch mehr E-Scooter. Der Lebensmittel-Diskonter Hofer verkauft ab kommenden Donnerstag den ES2 Ninebot von Segway. Das Gerät wird auch von Roller-Verleihdiensten angeboten und von Mobilfunkern verkauft. Insbesondere bei "3" und A1 finden sie zahlreiche Käufer. Bei Hofer ist er Scooter um 499 Euro zu haben. Seine maximale Geschwindigkeit wird mit "maximal 25 km/h" angegeben. Seine Reichweite mit "bis ca. 25 km".

der standard

Seit vergangen Samstag ist die 31. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft. Sie bringt vor allem für E-Scooter-Nutzer neue Regeln. Auch wenn es keine Fahrräder sind, gelten für sie künftig die gleichen Vorschriften. Als E-Tretroller gelten Geräte mit einer Bauartgeschwindigkeit von maximal 600 Watt und 25 km/h. Personen, die mit solchen Geräten unterwegs sind, müssen vorhandene Radfahranlagen benutzen. Gehwege sind in der Regel tabu. Allerdings können die zuständigen Behörden einzelne Gehsteige per Verordnung freigeben. Kinder ab zwölf Jahren dürfen alleine mit dem E-Tretroller fahren, jüngere – so sie nicht einen Radfahrausweis besitzen -dürfen dies nur in Begleitung einer zumindest 16 Jahre alten Person. (red, 3.6. 2019)