Polizeigewalt bei Klimademo: Weiterer Verletzter meldet sich

Einem 35-Jährigen soll beim Wegtragen von jenem Polizisten die Hand gebrochen worden sein, der auch einen anderen Festgenommenen schlug

Wien – Ein Video eines Polizeieinsatzes rund um die Klimademonstrationen am vergangenen Freitag sorgt seit einigen Tagen für Aufregung. Zu sehen ist darin, wie ein auf dem Bauch fixierter Demonstrant von einem Polizisten mehrmals geschlagen wird. Der Polizist ist am Montag in den Innendienst versetzt worden. "Die Wiener Polizei ist an einer vollständigen, lückenlosen Aufklärung des Vorfalls interessiert", sagte Polizeipräsident Gerhard Pürstl in einem Statement.

Im nächsten Schritt sollen Zeugen und das Opfer einvernommen werden. Die Staatsanwaltschaft Wien wird bei diesen Befragungen teilweise mit dem zuständigen Anklagevertreter dabei sein – ein abseits sogenannter clamoroser Verfahren eher ungewöhnlicher Vorgang.

Die Staatsanwaltschaft wird schlussendlich darüber entscheiden müssen, ob der Einsatz gesetzeskonform verlaufen ist. Grundsätzlich seien Faustschläge als Einsatzmittel zulässig und würden auch bei der Ausbildung gelehrt. Allerdings komme es immer auf die Verhältnismäßigkeit an, heißt es bei der Polizei. Auf eigene Aufnahmen des Beweissicherungsteams der Polizei wird man sich bei den Ermittlungen nicht stützen können: Diese Festnahme wurde nicht gefilmt.

Selber Polizist soll Hand gebrochen haben

Nun meldet sich ein weiterer Teilnehmer der Demonstration, der im Gespräch mit dem STANDARD angibt, ebenfalls Opfer von Polizeigewalt geworden zu sein – er will ebenso von dem nun in den Innendienst versetzten Beamten verletzt worden sein.

Herr H. nahm an der Sitzblockade teil, nach und nach wurden die Demonstranten, die den Franz-Josefs-Kai blockiert hatten, von der Polizei weggetragen. Der durch das Video in den Mittelpunkt gerückte Polizist sei H. von Anfang an "sehr aggressiv aufgefallen", sagt der Zeuge. Er soll es auch gewesen, der H. schließlich den Mittelhandknochen gebrochen habe.

Der Polizist habe sich mit einem Kollegen H. genähert, um ihn von der Sitzblockade wegzutragen. H. behauptet, er habe sich kooperativ verhalten, seine Beine angezogen und die Arme darum herumgelegt, um einfach wegzutragen zu sein. Die Polizisten seien jedoch angeblich der Meinung gewesen, "der ist zu schwer". Also knickten sie H. nach dessen Darstellung die Hand mittels Schmerzgriff um, was zu dem Bruch geführt haben dürfte.

"Das war nicht in Ordnung"

"Das war extrem schmerzvoll, ich hab' nur noch geschrien", so H. Angekommen bei der Sammelstelle, wo die Demonstranten hingebracht wurden, bemerkte er, wie sein Arm zitterte. Ein anderer Polizist habe gerufen, ob er den Krankenwagen rufen solle. Zu H. gewandt, habe der Beamte demnach gesagt, "das war nicht in Ordnung, was er gemacht hat" – und meinte seinen Kollegen.

Dieser habe H. unabhängig davon angesprochen: "Woher hast du diese Verletzung?" Sie könne ja nicht von ihm gewesen sein. Aus Angst vor Polizeirepressalien habe er jedoch nichts gesagt, so H. Aus demselben Grund habe er bisher übrigens keine Anzeige erstattet.

Der Vorfall muss sich vor der Prügelszene ereignet haben, schätzt H. Ein Sanitäter riet ihm, mit der Rettung ins Krankenhaus zu fahren. H. entschied sich jedoch dagegen, weil auch Polizisten mitgefahren wären. Stattdessen wurde er ins Polizeianhaltezentrum mitgenommen, nachts um halb drei wieder entlassen, und ließ sich erst am folgenden Tag in einem Krankenhaus behandeln. Dort wurde die Diagnose Bruch des Mittelhandknochens gestellt.



Für die Polizei sagt Sprecher Patrick Maierhofer, dass man bisher nichts von einem Vorfall mit einem Knochenbruch wisse. Er ersucht den Verletzten, die Sache anzuzeigen, um sie vom Referat für besondere Ermittlungen untersuchen lassen zu können. (Michael Möseneder, Rosa Winkler-Hermaden, 3.6.2019)