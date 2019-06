Arbeitslosigkeit im Mai um 4,6 Prozent auf 343.000 gesunken

Die Arbeitslosenquote ging von 7,1 auf 6,8 Prozent zurück. Die Zahl der Schulungen hat deutlich abgenommen

Wien – Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich im Mai um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer ging um 16.424 auf 343.137 zurück. Dabei sank die Zahl der Arbeitslosen um 2,5 Prozent auf 278.948, die Zahl der Schulungsteilnehmer ging sogar um 12,6 Prozent auf 64.189 zurück, teilte das Arbeitsmarktservice am Montag mit. Besonders in der Baubranche ging die Arbeitslosigkeit zurück.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung betrug im Mai 6,8 Prozent, das ist im Vorjahresvergleich ein Rückgang um 0,3 Prozentpunkte. Während die Arbeitslosigkeit bei Jungen und im Haupterwerbsalter deutlich zurückging, stieg sie bei über 50-Jährigen um 1,5 Prozent.

"Förderbudget für AMS sicherstellen"

"Die Arbeitslosigkeit geht zwar noch zurück. Nach den Prognosen kann sich das im nächsten Jahr aber ändern. Umso wichtiger ist, dass bei allen politischen Unsicherheiten das Arbeitsmarktservice voll funktionsfähig bleibt", sagt Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl. "Es braucht unbedingt die Sicherheit, dass das AMS ein ausreichendes Förderbudget für 2020 zur Verfügung hat." Das AMS-Budget dürfe nicht gekürzt werden.

Im vorigen Jahr mussten hunderte Beschäftigte in den Erwachsenenbildungseinrichtungen gekündigt werden, weil erst viel zu spät klar war, wie hoch das Förderbudget des AMS für 2019 sein wird. Das dürfe sich nicht wiederholen, sagte Anderl. Nach dem geltenden Budgetrahmen würde das AMS-Budget von heuer rund 1,25 Milliarden auf rund eine Milliarde Euro sinken. (APA, red, 3.6.2019)