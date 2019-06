Ski-WM: FIS bestätigt Alpine Kombination und Einzel-Parallel-Rennen

Im Weltcup steigt die Anzahl der Kombinationsrennen, bei den Männern finden drei, bei den Frauen vier Rennen statt

Der Internationale Skiverband (FIS) hat den Erhalt des Kombinationswettbewerbs und die Einführung von Einzel-Parallel-Rennen bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo 2021 bestätigt. Dies gab die FIS am Sonntag bei ihrer Council-Sitzung im kroatischen Dubrovnik bekannt.



Dies bedeutet, dass sich inklusive der neu eingeführten Parallel-Rennen für Frauen und Männer die Anzahl der Wettbewerbe von elf auf 13 erhöht. Im Weltcup steigt die Anzahl der Kombinationsrennen, bei den Männern finden drei, bei den Frauen vier Rennen statt.

China neuer Austragungsort

Außerdem wird der Herren-Weltcup in der kommenden Saison 2019/20 zum ersten Mal Station in China machen. Der Weltcup im fernen Osten soll als Test-Wettbewerb für die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 dienen. Bei den Spielen in Peking soll es nicht zuletzt auf Wunsch des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ebenfalls ein Einzel-Rennen im Parallel-Modus geben.

Bei Weltmeisterschaften wird bislang nur der Team-Event im K.o.-Modus und "Frau gegen Frau" sowie "Mann gegen Mann" ausgetragen. Im Weltcup gibt es für Einzelrennen mehrere verschiedene Austragungsvarianten.

Gerdol folgt Skaardal

Außerdem wurde der bisherige Europacup-Koordinator Peter Gerdol zum Weltcup-Renndirektor der Alpin-Damen ernannt. Gerdol folgt Atle Skaardal nach, der diese Funktion seit 2005 ausgeübt hatte. Der mit seiner Familie in Österreich lebende Norweger werde künftig als Technischer Experte für den Verband arbeiten, wie die FIS nach ihrem Council-Meeting in Dubrovnik mitteilte.

Außerdem sei entschieden worden, dass es bei den Alpin-Herren ab kommender Saison bei allen Weltcup-Rennen um fünf bis zehn Fahrer reduzierte Starterfelder geben wird. Das werde durch das Limit von 80 Punkten in der FIS-Punkteliste und der Weltcup-Startrangliste (WCSL) erreicht, so die FIS. Die ursprünglich angedachte Reduktion über eine geringere Quote für die starken Nationen wie Österreich kam demnach nicht zustande.

Eine eigene WCSL-Startliste für die Parallelrennen wird es hingegen erst ab dem Winter 2020/21 geben.

Im Herren-Skispringen steht mit dem Italiener Sandro Pertile der Nachfolger von Renndirektor Walter Hofer ab 2020/21 fest, der wie bereits seit längerem bekannt nach der kommenden Saison zurücktritt. Die Skisprung-Damen dürfen sich über eine Preisgelderhöhung freuen. Im Freestyle-Bereich wird es künftig mehr gemeinsame Weltcup-Veranstaltungen im Ski-Freestyle, Freeski und Snowboard geben. (APA, 2.6.2019)