Regierungsangelobung, Das Biest muss sterben: TV-Tipps für Montag

Themenmontag: Werkzeug, Möbel, Baumärkte, Promi-Millionenshow für den Life Ball, Thema, Kulturmontag – mit Radiotipps

10.45 AKTUELL

Regierungsangelobung live

Die Angelobung der neuen Übergangsregierung ist für morgen, Montag, den 3. Juni 2019, um 11.00 Uhr angekündigt. Der ORF überträgt diese im Rahmen einer "ZIB spezial" ab 10.45 live in ORF 2. Darüber hinaus stehen weitere "ZIB"-Ausgaben im Zeichen der aktuellen Ereignisse, teilt der ORF mit. So wird auch der Hauptabend in ORF 2 adaptiert: Um 20.15 Uhr widmet sich eine "ZIB spezial" der neuen Regierung, danach berichtet ein "Report spezial" um 21.10 Uhr u. a. über die jüngsten innenpolitischen Entwicklungen. Die "ZIB 2" steht um 22.00 Uhr in ORF 2 ebenso im Zeichen der Neuwahl wie ein anschließender "Runder Tisch" um 22.25 Uhr. Die "Promi-Millionenshow" wird auf Dienstag verschoben.

20.15 KRIMINALFILM

Das Biest muss sterben (Que la bête meure, F/I 1969, Claude Chabrol) Nachdem sein Sohn überfahren wurde, macht sich ein Kinderbuchautor (Michel Duchaussoy) auf die Suche nach dem Mörder. In dem Schlüsselwerk von Claude Chabrol ist alles komplizierter, als es zunächst scheint. Regiekollege Maurice Pialat ist als Kommissar zu sehen. Bis 22.05, Arte

foto: arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Werkzeug, Möbel, Baumärkte Ums Heimwerken dreht sich der Themenmontag auf ORF 3. Zum Auftakt gibt es um 20.15 Obi, Hornbach & Co – der große Baumarktcheck, gefolgt von Werkzeug: preiswert, nützlich, gut? um 21.05 und Die Tricks der Möbelhäuser – Geleimt und geliefert um 21.55. Zum Abschluss um 22.45 wird dann noch die Frage gestellt: Ikea, Roller & Co – Wer ist der beste Möbeldiscounter? Bis 23.35, ORF 3

22.05 KOMÖDIE

Arme Millionäre (Poveri milionari, I 1959, Dino Risi) Eine Hochzeitsreise gipfelt in der Trennung, ein Unfall im Gedächtnisverlust, der Bräutigam verliebt sich erneut in seine Frau. Famose Verwechslungskomödie von Dino Risi, dem Großmeister der Commedia all'italiana. Bis 23.35, Arte

23.05 KRIEGSDRAMA

Das alte Gewehr (Le Vieux Fusil, F 1975, Robert Enrico) Ein friedfertiger Chirurg übt nach der Vergewaltigung seiner Frau durch deutsche Soldaten Rache. Robert Enricos Film mit Romy Schneider und Philippe Noiret basiert auf dem durch die Waffen-SS verübten Kriegsverbrechen an der Bevölkerung des französischen Dorfs Oradour-sur-Glane im Jahr 1944. Bis 0.40, MDR

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag: Kitschig, witzig, schwul Anlässlich von 26 Jahren Life Ball wird die Frage gestellt: Was bedeutet LGBT, Queer oder Camp? In New York widmet sich aktuell das Metropolitan Museum dem Thema "Camp". Im Kulturmontag-Studio zu Gast ist die Kulturwissenschafterin und Gender-Theoretikerin Christina von Braun. Bis 23.55, ORF 2

23.35 STUMMFILM

Die Stadt ohne Juden (A 1924, Hans Karl Breslauer) Vom Filmarchiv Austria restaurierte Verfilmung von Hugo Bettauers satirischem Roman. Bis 1.05, Arte

23.55 DOKUMENTATION

Körper-Gefühle: Gaga Dance in St. Pölten Ohad Naharin hat eine ganz eigene tänzerische Sprache entwickelt: Gaga, ein Schlüssel zu dem, was uns der Körper unbewusst zu sagen hat. In St. Pölten wird nun nach dieser Methode ein dreiteiliger Gaga-Event ausgerichtet, der Film begleitet den kreativen Entstehungsprozess. Bis 0.25, ORF 2