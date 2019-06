Tirols SPÖ-Chef Dornauer nun doch Mitglied des SPÖ-Präsidiums

Chef der Tiroler Roten laut eigenen Angaben einstimmig in das Präsidium und den Bundesparteivorstand gewählt

Der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer hat nun auch auf Bundesebene seiner Partei einen Fixplatz. Am Dienstag ist er in den Bundesparteivorstand und in das SPÖ-Präsidium aufgenommen worden. Das gab Dornauer in einem Interview mit der "Krone" bekannt: "Ich wurde einstimmig in das Präsidium und den Bundesparteivorstand gewählt."

Dornauer hatte noch vor der Designierung zum Tiroler SPÖ-Chef im Landtag in Richtung der krankheitsbedingt abwesenden Grünen-Landesrätin Gabriele Fischer gemeint, dass er sich diese "nicht in der Horizontalen vorstellen" wolle. Er wurde daraufhin aus den Bundesgremien der Partei verbannt.

Im November sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in einem STANDARD-Interview: "Im Parteivorstand werden strategisch wichtige bundespolitische Entscheidungen getroffen – wenn er dort nicht dabei ist, ist das wirklich eine harte Konsequenz. Dieses klare Zeichen war mir wichtig." (red, 2.6.2019)