Sopranos-Villa steht zum Verkauf

Eigentümer verlangen 3,4 Millionen US-Dollar – in New Jersey

Zwei Jahrzehnte nach dem Debüt der Sopranos steht das für die Dreharbeiten der HBO-Serie verwendete Haus zum Verkauf. Die Eigentümer Patti und Victor Recchia wollen das Haus in New Jersey mit allem, was dazu gehörte – von der langen Auffahrt bis zur Kücheninsel – um einen "Startpreis" von 3,4 Millionen US-Dollar loswerden.

Das 1,5 Hektar große Anwesen umfasst ein Haus mit vier Schlafzimmern, zwei Garagen und ein freistehendes Gästehaus.

Es dürfte sich dabei um einen Liebhaberpreis handeln. Die Gegend rechtfertige den Preis nicht, berichtet die New York Times. Die Verkäufer räumen ein, es sei unmöglich, den "inneren Wert" des Hauses zu quantifizieren, das der Gangster Tony Soprano zwischen 1999 und 2007 als sein Zuhause bezeichnet hat.

Das Innere des Hauses war original nur im Serienpiloten zu sehen, danach wurde es für Studioaufnahmen nachgebaut. Die Außenaufnahmen zeigen das Haus der Recchias. (red, 2.6.2.2019)