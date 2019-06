Petrucci zeigte Marquez in Mugello den Auspuff

Italiener gewann nach packendem MotoGP-Finale 0,043 Sekunden vor WM-Leader Marquez

Mugello – Ducati-Werksfahrer Danilo Petrucci hat beim Heimrennen in Mugello erstmals zugeschlagen. Der Italiener feierte am Sonntag seinen ersten Sieg in der MotoGP-Klasse, er setzte sich 0,043 Sekunden vor dem Spanier Marc Marquez durch. Hinter dem WM-Titelverteidiger landete mit Andrea Dovizioso ein weiterer italienischer Ducati-Fahrer auf dem Podest. Valentino Rossi kam zu Sturz und schied aus.

foto: apa/afp/filippo monteforte Petrucci konnte im Finish alle Attacken von Marquez abwehren.

"Es ist unglaublich, ausgerechnet hier am schönsten Ort der Welt", freute sich Petrucci am italienischen Nationalfeiertag, an dem der Republiksgründung im Jahr 1946 gedacht wird. "Ich kann das Gefühl nicht beschreiben, das ich aktuell habe, weil ich noch nicht realisiert habe, dass ich gewonnen habe."

Als bester KTM-Fahrer belegte der Spanier Pol Espargaro im sechsten WM-Lauf der Saison den neunten Platz. Der Franzose Johann Zarco kam nicht über Rang 17 hinaus, er wurde damit Letzter.

Im Gesamtklassement baute Honda-Pilot Marquez seine Führung gegenüber Doviziso um vier Punkte aus. Der Spanier hält nun bei 115 Zählern, Dovizioso hat 103 Punkte auf dem Konto.

Fehler mit Folgen

18 Runden vor Schluss zogen Petrucci, Dovizioso, Jack Miller und Alex Rins an Marquez vorbei, nachdem sich dieser einen kleinen Fehler geleistet hatte. Doch der Spanier arbeitete sich wieder weiter nach vorne und war bald in einen packenden Kampf an der Spitze verwickelt.

Zu Beginn der letzten Runde attackierte Marquez den führenden Italiener, wurde aber von Petrucci wieder auf den zweiten Platz verwiesen. Später bot sich dem Serien-Weltmeister keine Chance mehr auf Platz eins.

"Ich habe es in der letzten Runde versucht. Leider habe ich in der ersten Kurve den Scheitelpunkt ein bisschen verpasst", analysierte Marquez im Anschluss. "Aber mein Ziel war, vor Dovi (Dovizioso; Anm.) zu sein. Ich bin glücklich. 20 Punkte in Italien sind toll."

Schwarzes Wochenende für Rossi

Für den italienischen Publikumsliebling schlechthin stand das Feiertagswochenende hingegen unter keinem guten Stern. Yamaha-Pilot Rossi, von Startplatz 18 ins Rennen gegangen, schied bereits im ersten Renndrittel auf dem letzten Platz liegend mit einem Sturz aus.

In der Moto3 setzte sich mit Toby Arbolino ebenfalls ein Italiener durch. Der Honda-Pilot gewann nach einem Fotofinish vor seinem Landsmann Lorenzo Dalla Porta. Der Sieg in der Moto2-Klasse ging an den Spanier Alex Marquez, den jüngeren Bruder von Marc Marquez. Der Italiener Luca Marini sowie der Schweizer Tom Lüthi komplettierten das Podium. (APA, 2.6.2019)

Motorrad-WM – Grand Prix von Italien in Mugello:

MotoGP (23 Runden a 5,245 km/120,635 km): 1. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 41:33,794 Min. – 2. Marc Marquez (ESP) Honda +0,043 Sek. – 3. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 0,338 – 4. Alex Rins (ESP) Suzuki 0,535 – 5. Takaaki Nakagami (JAP) Honda 6,535 – 6. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 7,481. Weiter: 9. Pol Espargaro (ESP) KTM 16,533 – 17. Johann Zarco (FRA) KTM 41,857. Out: u.a. Valentino Rossi (ITA) Yamaha

WM-Stand nach 6 von 19 Rennen: 1. Marquez 115 Punkte – 2. Dovizioso 103 – 3. Rins 88 – 4. Petrucci 82 – 5. Rossi 72 – 6. Jack Miller (AUS) Ducati 42. Weiter: 10. P. Espargaro 38 – 16. Zarco 10

Moto2 (21 Runden a 5,245 km/110,145 km): 1. Alex Marquez (ESP) Kalex 39:31,262 Min. – 2. Luca Marini (ITA) Kalex +1,928 Sek. – 3. Thomas Lüthi (SUI) Kalex 2,242 – 4. Lorenzo Baldassarri (ITA) Kalex 3,653 – 5. Augusto Fernandez (ESP) Kalex 3,973 – 6. Enea Bastianini (ITA) Kalex 3,985

WM-Stand von 6 von 19 Rennen: 1. Baldassarri 88 Punkte – Marquez 86 – 3. Lüthi 84 – 4. Jorge Navarro (ESP) Speed Up 73 – 5. Marcel Schrötter (GER) Kalex 64 – 6. Luca Marini (ITA) Kalex 58

Moto3 (20 Runden a 5,245 km/104,900 km): 1. Tony Arbolino (ITA) Honda 39:29,874 Min. – 2. Lorenzo Dalla Porta (ITA) Honda 0,029 Sek. – 3. Jaume Masia (ESP) KTM 0,078 – 4. Niccolo Antonelli (ITA) Honda 0,156 – 5. Dennis Foggia (ITA) KTM 0,267 – 6. John McPhee (GBR) Honda 0,403

WM-Stand von 6 von 19 Rennen: 1. Aron Canet (ESP) KTM 83 Punkte – 2. Dalla Porta 80 – 3. Antonelli 70 – 4. Masia 65 – 5. Celestino Vietti (ITA) KTM 52 – 6. Arbolino 51