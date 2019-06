USA verlangen bei Visums-Antrag nun Social Media-Profile

Seit Freitag müssen Reisende ihre Accounts angeben – Kritik von Bürgerrechtlern

Wer in die USA einreisen will, muss bei einem Visums-Antrag nun auch Social Media-Profile angeben. Das Außenministerium hat die Maßnahme am vergangenen Freitag in Kraft gesetzt.

Angaben werden geprüft

Die Regelung gilt laut "The Hill" sowohl bei kurzen als auch permanenten Aufenthalten in den USA. Aus einem Drop-Down-Menü müsse man nun seine Accounts angeben oder auswählen, dass man keine Social-Media-Profile hat. Die Angaben würden von den Behörden auf Richtigkeit überprüft und mit Watchlisten der US-Regierung abgeglichen. Die USA wollen damit potenzielle Terroristen oder andere "gefährliche Personen" an der Einreise hindern.

Laut dem Bericht sollen Personen beim Visumsantrag zunächst nur nach ihren Profilen der vergangenen fünf Jahre bei den größten Diensten gefragt werden. Bald wird man aber sämtliche Accounts angeben müssen.

Kritik

Entsprechende Pläne hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Das US-Außenministerium hat die Regelung 2018 trotz scharfer Kritik angekündigt. Die kommt unter anderem von der American Civil Liberties Union. Für die Bürgerrechtsorganisation ist das Vorgehen "ein weiterer ineffektiver und sehr problematischer Plan der Trump-Regierung". (red, 2.6.2019)