SPD-Chefin Andrea Nahles kündigt Rücktritt an

Die deutsche Politikerin tritt als SPD- und Fraktionschefin zurück, wie sie in einer Aussendung bekanntgab

Berlin – Die deutsche SPD-Chefin Andrea Nahles hat in einer Presseerklärung ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin angekündigt. Sie wolle damit die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne, teilte Nahles am Sonntag mit.

Sie werde am Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt als Vorsitzende der Sozialdemokraten und am Dienstag ihren Rücktritt als Fraktionschefin erklären, teilte Nahles am Sonntag in Berlin mit. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", erklärte Nahles.

Debakel bei der EU-Wahl

Der Rücktritt der Politikerin folgt nach dem Debakel bei der Europawahl. Die SPD war um mehr als elf Punkte auf 15,8 Prozent abgestürzt und damit auch deutlich hinter die Grünen zurückgefallen. Die SPD-Linke forderte daraufhin einen Kurswechsel und stellte auch die Große Koalition infrage.

Ursprünglich war für kommenden Mittwoch eine Sondersitzung der Fraktion geplant, bei der über die Konsequenzen der Wahl beraten werden sollte. Nahles selbst hatte vor wenigen Tagen noch eine vorgezogene Abstimmung über den Fraktionsvorsitz angekündigt.

Die 48-jährige Politikerin wurde 2017 Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und im April 2018 zur Vorsitzenden der Partei gewählt. Die SPD hatte damit erstmals eine Frau an ihrer Spitze. Nahles war zuvor als SPD-Generalsekretärin und als Bundesministerin für Arbeit und Soziales tätig. (APA, red, 2.6.2019)