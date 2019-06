SPD-Chefin Andrea Nahles kündigt nach Europawahl-Debakel Rücktritt an

Die deutsche Politikerin tritt als SPD- und Fraktionschefin zurück, wie sie in einer Aussendung bekanntgab. Ihre Partei musste bei der EU-Wahl herbe Verluste in Kauf nehmen. Die CDU will die Koalition mit der SPD fortsetzen

Berlin – Die deutsche SPD-Chefin Andrea Nahles hat in einem E-Mail an Parteimitglieder ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin angekündigt. Sie wolle damit die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne, teilte Nahles am Sonntag mit.

Nach der Rücktrittsankündigung ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Übergangsparteichefin im Gespräch. Darüber werde die engere Parteiführung am späteren Nachmittag in Berlin beraten, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Eine Entscheidung gebe es noch nicht. Die Geschäfte des Fraktionsvorsitzenden werde der dienstälteste Fraktionsvize Rolf Mützenich übernehmen, sofern am Dienstag in der Fraktionssitzung keine Neuwahl stattfinde. Nahles selbst werde sich komplett aus der Politik zurückziehen und auch ihr Bundestagsmandat zeitnah niederlegen. "Über den Zeitpunkt wird Andrea Nahles mit ihrem rheinland-pfälzischen Landesverband und der Landesgruppe beraten", verlautete aus ihrem Umfeld..

Sie werde am Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt als Vorsitzende der Sozialdemokraten und am Dienstag ihren Rücktritt als Fraktionschefin erklären, schriebNahles am Sonntag. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", erklärte Nahles.

"Ich hoffe sehr, dass es Euch gelingt, Vertrauen und gegenseitigen Respekt wieder zu stärken und so Personen zu finden, die ihr aus ganzer Kraft unterstützen könnt", schreibt sie in dem E-Mail, das mittlerweile von einem "Spiegel"-Journalisten auf Twitter geteilt wurde.

Die CDU will Insidern zufolge die Koalition mit der SPD fortsetzen. "Wichtig ist, dass die CDU nun ihre Verantwortung zur Koalition und Regierungsarbeit betont", heißt es in Parteikreisen vor der für den Abend geplanten Klausurtagung des Bundesvorstands. Deutschland müsse handlungsfähig sein.

Debakel bei der EU-Wahl

Die Sozialdemokraten hatten bei den jüngsten Wahlen massive Stimmenverluste erlitten. Bei der Europawahl am vergangenen Sonntag erreichte die SPD nur 15,8 Prozent – das war ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer deutschlandweiten Abstimmung. Sie landete zudem erstmals als drittstärkste Kraft hinter den Grünen. Zugleich wurde sie bei der Landtagswahl in Bremen zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg nicht stärkste Kraft. Die SPD-Linke forderte daraufhin einen Kurswechsel und stellte auch die Große Koalition infrage.

Ursprünglich war für kommenden Mittwoch eine Sondersitzung der Fraktion geplant, bei der über die Konsequenzen der Wahl beraten werden sollte. Nahles selbst hatte vor wenigen Tagen noch eine vorgezogene Abstimmung über den Fraktionsvorsitz angekündigt.

Von SPD-Spitzen gerade noch gelobt

SPD-Spitzenpolitiker hatten erst am Samstag zur Solidarität mit Nahles augerufen, wie "Der Spiegel" berichtete. "Die massive öffentliche Kritik an Andrea Nahles ist unfair", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Parteispitzen. "Nach dem niederschmetternden Wahlergebnis müssen wir in der Sache offen und kritisch aber respektvoll darüber sprechen, was wir gemeinsam ändern müssen, um einen Weg aus der Krise zu finden", hieß es weiter. Und: Nahles habe "in einer sehr schweren Phase" den Vorsitz der Partei übernommen.

Mit weitaus harscheren Worten wurde hingegen der SPD-Parlamentarier Bernd Westphal zitiert. Er sehe bei der Abstimmung keine Mehrheit für Nahles: "Das höre ich von sehr vielen SPD-Abgeordneten, aber auch von der Parteibasis, die einen Neuanfang ohne Andrea Nahles fordern."

Lange Parteigeschichte

Nahles blickt auf eine lange Geschichte in der Partei zurück. Sie trat bereits mit 18 Jahren in die SPD ein. Seit 1997 ist sie Mitglied des Parteivorstands. Die 48-jährige Politikerin wurde 2017 Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und im April 2018 zur Vorsitzenden der Partei gewählt. Die SPD hatte damit erstmals eine Frau an ihrer Spitze. Nahles war zuvor als SPD-Generalsekretärin und als Bundesministerin für Arbeit und Soziales tätig. (red, APA, 2.6.2019)