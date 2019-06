Liverpool holt sechsten Champions-League-Titel nach 2:0 im Finale

Mo Salah per Elfmeter und Divock Origi erzielen die entscheidenden Tore in Madrid gegen die Tottenham Hotspur

Madrid – Liverpool hat zum zweiten Mal nach 2005 die Fußball-Champions-League gewonnen. Der Premier-League-Vizemeister setzte sich am Samstag im rein englischen Duell mit Tottenham in Madrid 2:0 (1:0) durch. Der Ägypter Mohamed Salah brachte Liverpool schon nach 108 Sekunden durch einen Hands-Elfmeter in Führung, Divock Origi (87.) besorgte kurz vor Schluss das Endergebnis.

Zum ersten Mal hatte Liverpool 2005 die Fußball-Königsklasse gewonnen. In Istanbul gewann der Club im Endspiel gegen AC Milan nach 0:3-Pausenrückstand im Elfmeterschießen. Insgesamt war es der sechste Sieg in einem UEFA-Bewerb für Landesmeister. Für den deutschen Trainer der "Reds", Jürgen Klopp, war es hingegen der erste Triumph auf dieser Bühne. (APA, 1.6.2019)