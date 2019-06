Jürgen Melzer im Paris-Doppelbewerb ausgeschieden

Der Niederösterreicher verlor mit Nicolas Mahut gegen das deutsche Duo Kevin Krawietz/Andreas Mies

Paris – In der zweiten Rundes des Doppelbewerbs ist für Tennisprofi Jürgen Melzer am Samstag bei den French Open in Paris Endstation gewesen. Der Niederösterreicher unterlag mit seinem französischen Partner Nicolas Mahut dem Duo Kevin Krawietz/Andreas Mies 4:6,4:6. Damit kommt es auch nicht zum Aufeinandertreffen mit Oliver Marach, der mit dem Kroaten Mate Pavic nun auf die Deutschen wartet.

Im Mixed gewann Marach mit Chan Hao-Ching aus Taiwan die Auftaktpartie gegen Jessica Moore/Jeevan Nedunchezhiyan (AUS/IND) 5:7,6:4,10:5 und bekommt es im Achtelfinale mit Maria Jose Martinez Sanchez/Neal Skupski (ESP/GBR) zu tun. (APA, 1.6.2019)