Video scheint Gewalt von Wiener Polizisten zu zeigen

Aufnahmen zeigen einen Beamten, der mehrmals auf eine am Boden liegende Person einschlägt

Wien – Auf der Nachrichtenplattform Twitter macht aktuell ein Video die Runde, in dem ein Polizeibeamter auf eine am Boden liegende Person einschlägt, während drei Beamte diese fixieren. Im Hintergrund ruft eine Stimme immer wieder: "In die Nieren!", mehrere Polizeibeamte stehen tatenlos um die Szenerie herum. Einige drehen den beiden den Rücken zu, andere verscheuchen schaulustige Passanten.

Die Landespolizei Wien gibt an, in Kenntnis des Videos zu sein. Man habe es, so sagt Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegenüber dem STANDARD, an die zuständige Stelle weitergeleitet. Nun werde überprüft, bei welchem Einsatz es zu dem Vorfall kam, welche Beamte im Einsatz waren und was genau passierte. In nächster Instanz gehe der Fall dann an das Referat für besondere Ermittlungen.

Großeinsatz der Polizei am Freitag

Wo und wann genau das Video entstand ist bisher unklar. Die Polizei geht momentan davon aus, dass es am Freitag am Rande Aktion von rund 100 Klima-Aktivisten, die am Freitagnachmittag den Wiener Ring bei der Aspernbrückengasse blockiert hatten, entstand.

Die Aktion hatte zu einem längeren Großeinsatz von rund 200 Polizisten sowie der Feuerwehr gesorgt, die aus ganz Wien zusammengezogen wurden. Zwei Personen seilten sich auch von der Aspernbrücke ab, zwei weitere hingen auf sogenannten Tripods, einem einfachem dreibeinigen Turm, auf der Straße. Die Aktivisten forderten einen radikalen Wandel des Mobilitätssystems.

Die Mehrzahl der Teilnehmer hätten sich gegenüber der Exekutive nicht kooperativ gezeigt und nicht an den Identitätsfeststellungen mitgewirkt, weshalb fast alle der 100 Demonstranten vorläufig festgenommen wurden. Drei bis vier Aktivisten leisteten Widerstand und wurden deshalb ebenfalls festgenommen, so die Polizeiinformationen am Freitagabend. (apa, red, 1.6.2019)