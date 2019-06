Deutsche Historikerin und Bloggerin erfand Holocaust-Opfer

Veröffentlichte unter anderem in der Zeit, ihre Famliengeschichte ist "bis auf einige Namen frei erfunden"

Hamburg – Der Spiegel, selbst erst vor kurzem mit einer umfassenden Fälschungsaffäre konfrontiert, deckt nun einen anderen Fall von Täuschung auf: Die deutsche Bloggerin Marie Sophie Hingst soll große Teile ihrer Familiengeschichte erfunden haben. Sie schrieb über die angeblichen jüdischen Vorfahren auf ihrem Blog "Read on my dear, read on" – er ist mittlerweile offline. Außerdem soll sie das Archiv der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem getäuscht haben indem sie die Namen von 22 angeblichen Holocaust-Opfern dort meldete.

In Wahrheit, so schreibt der Spiegel, stamme Hingst aus einer evangelischen Familie, das würden Unterlagen des Stadtarchivs Stralsund belegen. Von den angeblichen Holocaust-Opfern hätten nur drei Personen wirklich gelebt. Ihre Familiengeschichte sei "bis auf einige Namen frei erfunden", stellten Archivare des Stralsunder Stadtarchivs fest.

Mehrfache Preisträgerin

Wie auch Klaus Relotius, um den sich die jüngste Fälschungsaffäre drehte, ist Hingst in Fachkreisen keine Unbekannte: Sie moderierte Podiumsdiskussionen für den Förderkreis des Berliner Holocaust Denkmals und engagierte sich bei der Jewish Society ihrer Universiät, dem Trinity College Dublin. Außerdem wurde sie beim Preis "Die Goldenen Blogger" in der Kategorie "Blogger des Jahres" ausgezeichnet worden, erst heuer veröffentlichte sie ein Buch mit dem Titel: "Kunstgeschichte als Brotbelag". 2018 erhielt Hingst für einen Essay den "Future of Europe"-Preis der Financial Times.

inside wirtschaft

Deutsche Medien durchwühlen Archive

Mehrere Deutsche Medien sind nun im Begriff, Texte zu prüfen und von ihren Websites zu entfernen. Die FAZ nimmt ein Interview offline, dass sie vor zwei Jahren mit Hingst, wenn auch anonym, geführt hatte. Man habe die Identität der Gesprächspartnerin damals überprüft, es hätte keinen Anlass gegeben, an ihren Erzählungen zu zweifeln, schreibt die FAZ.

Auch im Deutschlandfunk soll Hingst unter dem Pseudonym "Marie-Sophie Roznblatt" aufgetreten sein. Man habe keinen Anlass gehabt, "an der Glaubwürdigkeit der Geschichte zu zweifeln", teilt Deutschlandradio den Spiegel mit. Im Nachhinein sei das "möglicherweise zu nachlässig" gewesen.

Die Zeit veröffentlichte zwei Gastbeiträge von Hingst. Schon 2017 kamen Zweifel an deren Inhalten auf, schreibt das Medium heute, jedoch konnte man diese damals "weder bestätigen noch ausräumen", Hingl habe man schlicht nicht erreicht. Kürzlich wurden die Inhalte erneut geprüft und als gefälscht entlarvt. "Aus Transparenzgründen" will die Zeit den ursprünglichen Beitrag noch einige Tage online lassen. (elas, 1.6.2019)