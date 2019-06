Afrikanische Union vertieft Zusammenarbeit mit Huawei

Vertragsentwurf mit chinesischem Konzern sieht Zusammenarbeit bei 5G vor

Der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei hat nach eigenen Angaben mit einem neuen Vertragsentwurf seine Kooperation mit der AU gestärkt. "Diese Zusammenarbeit bezeugt das anhaltende Vertrauen zwischen der Afrikanischen Union und Huawei", sagte Huaweis Vizepräsident für Nordafrika, Philippe Wang, am Freitag.

Auch in Deutschland

Demnach enthält das Abkommen Übereinkünfte über Cloud-Dienste, Künstliche Intelligenz und den neuen Mobilfunkstandard 5G. Die 5G-Technik ist eine der wichtigsten Streitpunkte in der Auseinandersetzung zwischen Huawei und den USA. Washington befürchtet, dass Huawei-Technik ein Einfallstor für chinesische Spionage und Sabotage sein könnte. Auch in Deutschland wird über eine mögliche Beteiligung des chinesischen Unternehmens am Ausbau des 5G-Netzes kontrovers diskutiert.

China ist Afrikas wichtigster Handelspartner. Peking investiert jedes Jahr Milliarden in die Infrastruktur des Kontinents, wie etwa Straßen, Schienen, Häfen sowie die Ausbeutung natürlicher Ressourcen. (APA/AFP, 1.6.2019)