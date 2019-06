Podcast: Rätselraten um eine Exekution in Nordkorea

STANDARD-Redakteur Manuel Escher erklärt die angebliche Exekution des nordkoreanischen Sondergesandten im Anschluss an das Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim Jong-un

Auf das ergebnislose Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un folgte einem südkoreanischen Zeitungsbericht zufolge die Exekution des nordkoreanischen Sondergesandten. Ein Fall, der viele Fragen aufwirft, erklärt STANDARD-Redakteur Manuel Escher im Gespräch mit Daniela Rom.

