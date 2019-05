Kolumbianer Chaves Etappensieger, Carapaz weiter voran

Keine Änderung an den vorderen Positionen der Gesamtwertung auf der drittletzten Etappe

San Martino di Castrozza – Esteban Chaves aus Kolumbien hat am Freitag auf der 19. und drittletzten Etappe des Giro d'Italia einen Solosieg gefeiert. Der 29-Jährige, der 2016 Gesamt-Zweiter war, feierte nach einer Attacke aus einer Spitzengruppe seinen dritten Giro-Tageserfolg nach 2016 und 2018. Der Ecuadorianer Richard Carapaz führt nach den 151 km von Treviso nach San Martino di Castrozza weiter die Gesamtwertung an.

Chaves hatte zweieinhalb Kilometer vor der Bergankunft in 1.478 m Höhe einmal mehr angegriffen und die letzten seiner ursprünglich zwölf Fluchtgefährten endgültig hinter sich gelassen. Der von technischen Problemen gebremste Italiener Andrea Vendrame wurde mit zehn Sekunden Rückstand Zweiter. Mitchelton-Profi Chaves hatte im Vorjahr auf dem Ätna triumphiert, musste bald danach aber den Giro wegen Pfeifferschem Drüsenfieber aufgeben und eine lange Pause einlegen. Heuer ist er im Giro als Helfer von Simon Yates engagiert, dank seines großen Rückstandes kam der starke Kletterer mit einer Ausreißergruppe weg.

Schlussanstieg

Die Gruppe der Asse hatte fast zehn Minuten Rückstand, dieser reduzierte sich aber im nicht allzu steilen Schlussanstieg. Der Kolumbianer Miguel Angel Lopez holte im Finish 44 Sekunden Vorsprung auf die Anwärter auf den Gesamtsieg heraus.

Leader Carapaz kam gemeinsam mit seinen schärfsten Widersachern Vincenzo Nibali und Primoz Roglic mit 6:29 Minuten Rückstand ins Ziel. An den Positionen und Abständen an der Spitze änderte sich nichts. Der 26-Jährige führt vor der schwierigen Bergetappe am Samstag weiter 1:54 Minuten vor dem zweifachen Giro-Gewinner Nibali und 2:16 vor Roglic, der im abschließenden Zeitfahren am Sonntag in Verona noch Zeit gutmachen kann. Lopez blieb Sechster, sein Rückstand reduzierte sich aber auf 5:33 Minuten.

Der vorletzte Abschnitt (194 km) endet am Samstag nach einer Kletter-Tour über drei Pässe auf dem Monte Avena (1.225 m). (APA, 31.5.2019)

Ergebnisse Giro d'Italia vom Freitag:

19. Etappe, Treviso – San Martino di Castrozza (151 km):

1. Esteban Chaves (COL) Mitchelton 4:01:31 Std.

2. Andrea Vendrame (ITA) Androni +0:10 Min.

3. Amaro Antunes (POR) CCC 0:12

4. Giovanni Carboni (ITA) Bardiani 0:24

5. Pieter Serry (BEL) Deceuninck 0:32

6. Francois Bidard (FRA) AG2R 0:35.

Weiter:

13. Miguel Angel Lopez (COL) Astana 5:45

14. Primoz Roglic (SLO) Jumbo 6:29

15. Richard Carapaz (ECU) Movistar

16. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain

17. Mikel Landa (ESP) Movistar

18. Rafal Majka (POL) Bora

19. Bauke Mollema (NED) Trek, alle gleiche Zeit

101. Michael Gogl (AUT) Trek 18:30

Gesamtwertung:

1. Richard Carapaz (ECU) Movistar 83:52:22 Std.

2. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain +1:54 Min.

3. Primoz Roglic (SLO) Jumbo 2:16

4. Mikel Landa (ESP) Movistar 3:03

5. Bauke Mollema (NED) Trek 5:07

6. Miguel Angel Lopez (COL) Astana 5:33.

Weiter:

96. Michael Gogl (AUT) Trek 3:16:02 Std.