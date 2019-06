Wer ist wer im Ibiza-Gate: Ein Überblick über die wichtigsten Akteure

Detektive, Anwälte, FPÖ-Politiker und ihr Umfeld – ein Leitfaden für alle, die langsam den Überblick verlieren

Schon seit Jahren reiste der einstige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache immer wieder nach Ibiza. Oft mit engen Freunden aus der Partei, etwa dem früheren Klubobmann Johann Gudenus, seinem "Leibfuchs" bei der Burschenschaft Vandalia. Der nahm im Juli 2017 seine Ehefrau Tajana mit, sie ist auch auf dem Video zu sehen (und wurde von FPÖ-Fans anfangs irrtümlich für jenen Lockvogel gehalten, der Gudenus in die Finca gelockt hatte). Auf dem Video zu sehen ist neben dem Ehepaar Gudenus und Strache auch der Münchner Detektiv Julian H., der die Firma Konsic GmbH in Deutschland betreibt.

foto: apa/punz Johann Gudenus (links) und Heinz-Christian Strache (rechts), seit Jahrzehnten miteinander verbunden

Die Firma wurde 2015 gegründet und befand sich 2017 in einer wirtschaftlich prekären Situation. An ihr beteiligt ist auch der Münchner Anwalt Christian G., auf dessen Telefon die angegebene Nummer der Konsic GmbH weitergeleitet wird. Mit H. bekannt ist auch eine Gruppe von Österreichern: Straches Ex-Bodyguard Oliver R., der Detektiv Sascha Wandl sowie der Wiener Rechtsanwalt R. M., der seine Involvierung in das Video bereits öffentlich zugegeben hat.

Verschwörungstheorien zu BVT und Co.

M. wird vom Anwalt Richard Soyer vertreten, der wiederum auch in den BVT-Ermittlungen als Anwalt in Erscheinung trat. Das reichte, um Gerüchte über einen Zusammenhang zum BVT zum Blühen zu bringen. Rechtsanwalt M. wird von Bekannten als "Anwalt durch und durch" beschrieben. Seine ersten Erfahrungen sammelte er als Konzipient beim der roten Reichshälfte zugerechneten Rechtsanwalt Gabriel Lansky, was wiederum für entsprechende Gerüchte sorgte. Es gibt allerdings keinen einzigen Hinweis, dass Lansky oder das BVT mit der Produktion oder Verbreitung des Videos zu tun haben.

foto: puls4/faksimilie "Aufdecker" Gert Schmidt ist in der Glücksspielbranche bekannt

Als Aufdecker in Erscheinung tritt nun Gert Schmidt mit seiner EuInfothek, der Gudenus erst seit Erscheinen des Videos kennen will. Schmidt ist vor allem in der Glücksspielbranche bekannt.Um die mediale Aufmerksamkeit konkurriert Schmidt mit dem Detektiv Wandl. Der ist seit Jahren bekannt – allerdings auch dafür, Geschichten ab und an zu übertreiben. Er betrieb mehrere Firmen, etwa The Group im deutschen Freilassung sowie die Gruppe für Sicherheit und die Gruppe für mehr Sicherheit.

Dort war als Geschäftsführer mit Franz-Peter P. ein ehemaliger Milizbrigadier des Bundesheeres aktiv. Außerdem findet sich unter den Gesellschaftern der einstige Undercover-Drogenpolizist Andreas L., der einst ein Enthüllungsbuch über die Polizei schrieb. Verlegt wurde es vom Ex-Polizisten Josef Kleindienst, der sich 2000 selbst anzeigte, weil er angeblich für FPÖ-Politiker "gespitzelt" hatte. Mittlerweile lebt er in Dubai. (fsc, lalo, 1.6.2019)