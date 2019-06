Land and Freedom oder Helmut Berger – Der Verdammte: TV-Tipps für Sonntag

Pressestunde mit Doris Bures, Metropolis, Diskussionen bei Anne Will (Wird die GroKo jetzt grüner?) und in Im Zentrum (Misstrauen, Rache und Intrigen – Wie heftig wird der Wahlkampf?)

11.05 DISKUSSION

Pressestunde: Doris Bures Fragen an die zweite Parlamentspräsidentin stellen Christian Nusser (Heute) und Claudia Danhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.65 MAGAZIN

Metropolis mit: Valladolid in Spanien: Das für die Stadt bezeichnende liberale multikulturelle Zusammenleben bekommt Risse. / Kunst: Ai Weiwei – Der Kunstaktivist in Düsseldorf. / Sibylle Bergs Roman GRM. Brainfuck. / Kulturmetropole Arle: Bilbao-Effekt in Südfrankreich? / Lita Cabellut: Vom Straßenkind zur Malerin. / Roberto Ciulli: Theater ist Widerstand. Bis 17.40, Arte

18.55 MAGAZIN

Karambolage Mit diesen Themen: Myriam hat das Konzept des Selberpflückens entdeckt. / Straßenumfrage: Passanten wurden gebeten, spontan die Namen dreier berühmter Franzosen zu nennen. / Claire erzählt eine sehr persönliche Geschichte aus ihrer Kindheit. Bis 19.10, Arte

20.15 OPER

Erlebnis Bühne: Falstaff aus der Wiener Staatsoper Alkohol, Frauen und Intrigen – der Trunkenbold und Zechenpreller Falstaff ist mit allen Wassern gewaschen. Giuseppe Verdi hat mit diesem Stoff eine große Oper geschaffen, die gleichzeitig auch sein letztes Bühnenwerk werden soll. Unter der musikalischen Leitung von James Conlon gibt Carlos Álvarez seine Interpretation des Falstaff und führt gemeinsam mit Hila Fahima, Simon Keenlyside und Michael Laurenz durch die Oper. Bis 22.35, ORF 3

foto: orf/wiener staatsoper/michael pöhn

20.15 UNABHÄNGIG

Land and Freedom (D/I/ES 1994, Ken Loach) Als David Carr stirbt, entdeckt seine Enkelin alte Briefe und Zeitungen aus seiner Vergangenheit. Rückblickend wird die Geschichte eines jungen, arbeitslosen englischen Kommunisten erzählt, der nach Spanien reißt, um sich dort den internationalen Brigaden anzuschließen. Drama über Freiheit, Demokratie und die Utopie einer gerechten Welt, 1995 in Cannes prämiert. Mit Ian Hart, Rosana Pastor, Icíar Bollaín. Bis 22.00, Arte

foto: diaphana distribution

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Schlechtes Klima – wird die GroKo jetzt grüner? Gäste: Svenja Schulze (SPD), Philipp Amthor (CDU), Luisa Neubauer (Fridays for Future), Bernd Buchholz (FDP), Cerstin Gammelin (Süddeutsche Zeitung). Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Misstrauen, Rache und Intrigen – Wie heftig wird der Wahlkampf? Gäste bei Claudia Reiterer: Karl Nehammer (ÖVP), Herbert Kickl (FPÖ, angefragt), Sonja Hammerschmid (SPÖ), Sepp Schellhorn (Neos) und Alfred Noll (Liste Jetzt). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Helmut Berger – Der Verdammte Ihre Mutter überredete Regisseurin Valesca Peters, einen Film über das ewige Enfant terrible zu machen. Entstanden ist ein spannendes, intimes Porträt. Bis 00.30, ORF 2