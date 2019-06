Was hinter Godzillas phänomenalem Wachstum steckt

Wir haben uns längst daran gewöhnt: Steht ein neuer Blockbuster aus dem Bereich Science Fiction an, so werden dieser Tage gerne Papers publiziert, die das Thema von der wissenschaftlichen Seite beleuchten; wenn auch mit Augenzwinkern.

Das kann durchaus auch in seriösen Fachjournalen der Fall sein – wie dem altehrwürdigen Magazin "Science", das nun einen Artikel von Forschern des Dartmouth College veröffentlicht hat. Die hatten sich dem phänomenalen Größenwachstum des beliebten Filmmonsters Godzilla gewidmet.

foto: ap/legendary and warner bros. entertainment inc. all rights reserved. godzilla tm & © toho co., ltd.

In seinem letzten Film hatte es Godzilla mit zwei Riesenmonstern und Bryan Cranstons Perücke zu tun. Diesmal treten außer dem "König der Monster" auch Mothra, Rodan und sein Erzfeind, der dreiköpfige King Ghidorah (hier im Bild), auf.