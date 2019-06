Podcast-Test: Wer ist und was darf Österreichs erste Kanzlerin?

STANDARD-Kolumnist Hans Rauscher erklärt, wie es nach dem Sturz der ÖVP-FPÖ-Regierung weitergeht

Österreichs Regierung aus ÖVP und FPÖ wurde gestürzt. STANDARD-Kolumnist Hans Rauscher erklärt im Gespräch mit Martin Kotynek, was es mit Österreichs erster Übergangsregierung rund um Kanzlerin Brigitte Bierlein auf sich hat und weshalb es trotz Kompetenz bald wieder eine vom Volk gewählte Regierung braucht.

Das ist ein Test!

Sie hörten eine der ersten Testfolgen eines neuen geplanten STANDARD-Podcasts. Nichts ist hier in Stein gemeißelt. Sagen Sie uns, wie Ihnen diese Folge gefallen hat und ob Sie sich ein regelmäßiges Format in dieser Art wünschen würden. Was ist gut gelungen? Was sollten wir anders machen? Geben Sie uns Feedback hier im Forum oder per E-Mail an podcast@derStandard.at. (red)