Xbox Game Pass landet auf PC, Microsoft bietet Spiele künftig bei Steam an

Zudem werden Win32-Spiele ab sofort unter Windows 10 unterstützt

Microsoft bringt den Xbox Game Pass auf den PC. Ferner werden Games der Studios des IT-Riesens künftig auch bei Steam & Co angeboten. Zudem wurde auch bekannt gegeben, dass Win32-Spiele ab sofort unter Windows 10 unterstützt werden.

Zugriff auf mehr als 100 Spiele

Der Xbox Game Pass konnte bislang nur von Xbox-Nutzern verwendet werden. Dabei handelt es sich um ein monatlich kündbares Abo, das die Nutzung etlicher Spiele mit sich bringt. Windows-10-Nutzer sollen dadurch auf mehr als 100 Games zugreifen können.

Einige Top-Titel in Sammlung

Die Sammlung wächst beständig. Just Cause 4, Dirt 4, Gears of War 4, Forza Horizon 4, Outer Wilds oder Sea of Thieves zählen etwa zu den Top-Titeln. Um das Abo zu testen, kann ein Probemonat abgeschlossen werden, der einen Euro kostet. Danach werden zehn Euro pro Monat fällig. (dk, 31.5.2019)