Planet der Affen, Night on Earth, The Fog: TV-Tipps am Samstag

Mit Volldampf an die k.u.k. Riviera, Die Simpsons, Andy Warhol, Lucia di Lammermoor, James Bond, Verailles, Der gefälschte Mond von Galileo Galilei – mit Radiotipps

10.30 DOKUMENTATION

Mit Volldampf an die k.u.k. Riviera Der Quarnero, kroatisch Kvarner, galt bereits Ende des 19. Jahrhunderts als Synonym für den Begriff "österreichische Riviera". Besonders Abbazia/Opatija bürgte mit Kuranstalten und Villen für Exklusivität und Eleganz. Der Wiener Südbahnhof sollte in der Folge als Start- und Endpunkt der Reise zu den Badeorten faszinieren. Bis 11.15, 3sat

15.50 SCIENCE-FICTION

Planet der Affen (Planet of the Apes, USA 1968, Franklin J. Schaffner) Der Astronaut Taylor (Charlton Heston) stürzt mit seinem Raumschiff in den See eines vermeintlich fremden Planeten. Dort haben die Affen das Sagen. Im Anschluss an Franklin J. Schaffners Science-Fiction-Klassiker gibt es die gelungenen Neuverfilmungen Planet der Affen: Prevolution (18.05 Uhr) und Planet der Affen: Survival (20.15 Uhr) zu sehen. Bis 18.05, Puls 4

18.15 ANIMATIONSFREUDEN

Die Simpsons: Killer und Zilla Matt Groenings Simpsons lohnen immer: Schon lange träumt Tingeltangel-Bob davon, Bart den Garaus zu machen. Als ihm dies gelingt, mischt sich in die Freude das ungute Gefühl, dass sein Leben nun keinen Sinn mehr hat. Bis 18.40, ORF 1

19.20 DOKUMENTATION

Andy Warhol – Name. Marke. Visionär Eine Retrospektive im New Yorker Whitney Museum bemüht sich derzeit um neue Blickweisen auf den großen Popstar der Kunstwelt. Nicolette Feiler-Thulls Dokumentation begibt sich auf eine Spurensuche nach Zürich und New York, wo Warhol 1949 seine Karriere als Gebrauchs grafiker begann. Bis 20.00, 3sat

20.15 AGENTENFILM

James Bond – 007 jagt Dr. No (Dr. No, GB 1962, Terence Young) Sean Connery als immer souverän agierender Geheimagent James Bond, Ursula Andress als den Fluten entstiegene, Muscheln sammelnde Schönheit: der erste archetypische Eintrag in eine der erfolgreichsten Reihen der Filmgeschichte. Bis 22.10, Servus TV

20.15 WIENER STAATSOPER

Lucia di Lammermoor Gaetano Donizettis Drama tragico in zwei Teilen mit George Petean, Olga Peretyatko-Mariotti, Juan Diego Flórez und Jongmin Park. Evelino Pidò dirigiert das Orchester der Wiener Staatsoper. Bis 22.45, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Versailles – Palast des Sonnenkönigs Das heutige Versailles hat kaum noch Ähnlichkeit mit dem Schloss des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Zurzeit wird diese versunkene Vergangenheit mittels Restaurierung und der Digitalisierung tausender Schlosspläne erforscht. Bis 21.45, Arte

21.45 DOKUMENTATION

Der gefälschte Mond von Galileo Galilei Ein vermeintlicher Sensationsfund eines Exemplars von Galileo Galileis Sternenboten erwies sich als offenbar beste Buchfälschung aller Zeiten. Doch wer steckte dahinter? Bis 22.40, Arte

22.00 EPISODENFILM

Night on Earth (USA 1991, Jim Jarmusch) Jim Jarmusch schickt fünf Taxifahrer in Los Angeles, New York, Paris, Rom und Helsinki durch die Nacht. Am Steuer u._a. eine burschikose Winona Ryder, ein bemützter Armin Mueller-Stahl und Aki Kaurismäkis Stammschauspieler Matti Pellonpää. Roberto Benigni nimmt die Sonnenbrille auch in der Nacht nicht ab. Bis 0.00, One

foto: wdr / studio canal Rauchend durch die Nacht: Die Taxifahrerin Corky (Winona Ryder) kutschiert in Jim Jarmuschs Episodenfilm "Night on Earth" eine von der großen Gena Rowlands verkörperte Casting-Agentin durch das nächtliche Los Angeles

0.00 HORRORFILM

The Fog – Nebel des Grauens (The Fog, USA 1980, John Carpenter) John Carpenter als Meister atmosphärischen Horrors: Einsam sitzt die Radiomoderatorin Stevie (Adrienne Barbeau) in einem Leuchtturm am Mikrofon, als eine Nebelbank auf die Küste zukriecht. Es kommt schlimmer als befürchtet. Bis 1.25, ZDF neo