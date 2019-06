"Rescue HQ": Gelungener Tycoon der alten Schule aus Österreich

Game punktet mit bodenständigem Management und Simulation. Teilweise noch Bugs und etwas dürftiger Inhalt

Menschenleben retten kann eine Menge Spaß machen. Spital-, Rettung- oder Feuerwehrsimulationen erfreuen sich schon länger großer Beliebtheit. Mit Rescue HQ – The Tycoon (PC, 24,95 Euro) gibt es nun auch einen österreichischen Ableger, bei dem man sich ganz dem Wohle des Menschen widmet.

Innsbrucker Entwicklerstudio

Entwickelt wird das Spiel von Stillalive Studios, einer Innsbrucker Spieleschmiede, die es seit 2013 gibt und die rund 20 Mitarbeiter beschäftigt. Der Tiroler Entwickler hat sich vorrangig auf Simulationsspiele fokussiert – so zählen Bus Simulator oder Tycoon City Prototype zu den bisherigen Games des heimischen Studios.

Von der Katze im Baum bis zur Nuklearkatastrophe

Bei Rescue HQ – The Tycoon geht es nun darum, ein Hauptquartier aufzubauen, von dem aus Polizei, Rettung und Feuerwehr gesteuert werden. Als Manager gilt es, das gesamte Geschehen zu kontrollieren und zu managen. Die Anforderungen werden dabei immer höher. Fährt man anfangs noch zu einer Katze auf einem Baum, bekommt man es später mit größeren Katastrophen zu tun.

Berlin und San Francisco

Dementsprechend muss gebaut und vorgeplant werden. Eine zusätzliche Herausforderung sind Events wie Fußballweltmeisterschaften oder Mafia-Bosse in der Stadt. Hier muss einberechnet werden, dass man das Personal wohl ordentlich aufstocken und mit der nötigen Ausrüstung versehen muss. Zwei Settings stehen zum Start zur Verfügung – angelehnt an die USA und San Francisco.

Umfassender Modding-Support

Wie Alexander Grenus, Lead Designer von Stillalive Studios, dem STANDARD erzählt, hat man bei dem Game einen großen Fokus auf umfassende Modding-Möglichkeiten gelegt. Eigene Assets, Karten und Missionen können in F# und Unity erstellt und mit der Community geteilt werden.

stillalive studios

Was ist gelungen?

Rescue HQ – The Tycoon ist ein typisches Tycoon-Game der alten Schule. Das Game ist hinsichtlich des Aufbau- und des Management-Aspekts sowie der Grafik auf das Wesentlichste reduziert. Der Spielspaß bleibt hierbei allerdings nicht auf der Strecke. Vielmehr baut man vor sich hin, grübelt, wie man den nächsten Nachtdienst angeht und auf anstehende Ereignisse reagieren soll. Stunden vergehen dabei wie Minuten.

Was ist weniger gelungen?

Das Game bietet mit seinen zwei Karten und Szenarien aktuell noch einen etwas geringen Umfang. Es ist zwar davon auszugehen, dass dieser Mangel durch den umfassenden Mod-Support beseitigt wird, trotzdem wären mehr Inhalte wünschenswert gewesen. Im Test traten außerdem teilweise Bugs auf. Mancherorts sind die Übersetzungen auch mangelhaft. Zuletzt gibt es teilweise monotone Phasen mit recht repetitiven Einsätzen.

Fazit

Fans von traditionellen Tycoon-Games können bei Rescue HQ – The Tycoon zugreifen. Sie bekommen hier eine spaßige Mischung aus Management und Simulation in einem altbekannten, aber gelungenen Setting. Hier und dort gibt es noch Verbesserungspotenzial, etwa beim Spielumfang oder den Bugs. In Summe ist das Game aber ein durchaus gelungener Tycoon, der Unterhaltung für einige Stunden mit sich bringt. (Daniel Koller, 1.6.2019)