Airbus drehte Ehrenrunden über Grab von Niki Lauda

Laudamotion entsandte einen Airbus A320 für den speziellen Abschied vom Namensgeber

Laudamotion, die letzte von Niki Lauda gegründete Fluggesellschaft, hat ihrem verstorbenem Namensgeber noch einen speziellen Abschiedsgruß organisiert. So flog ein Airbus A320 am Donnerstag in den Westen Wiens und drehte dort in 450 Metern Lufthöhe ein paar Ehrenrunden über dem Friedhof, auf dem Lauda begraben wurde. Laut "Austrian Wings" trug der Flug das Kennzeichen LDM1.

austrian wings Eine Ehrenrunde für Niki Lauda.

Der Flugradar.

Low Pass in der Woche zuvor

Nach Bekanntwerden des Todes der Formel-1-Legende hatte Laudamotion dem Airline-Gründer bereits eine andere Geste gewidmet. Damals flog ein Airbus A320 mit der Aufschrift "Niki, wir vermissen Dich" einen sogenannten Low Pass am Flughafen Wien-Schwechat. Dabei fliegt ein Flugzeug eine Landebahn an, setzt dabei aber nicht auf, sondern fliegt weiter. (red, 31.5.2019)