Straßburger Operndirektorin Eva Kleinitz gestorben

Sie war lange Jahre stellvertretende Intendantin der Bregenzer Festspiele

Straßburg/Bregenz – Die aus Deutschland stammende Generaldirektorin der Nationaloper in Straßburg ist tot: Eva Kleinitz, die zuvor als Vizedirektorin an der Oper Stuttgart sowie bei den Bregenzer Festspielen fungierte, starb im Alter von 47 Jahren. "Eva Kleinitz zählte zu den profiliertesten Theaterleiterinnen Europas", heißt es in einer Aussendung der Festspiele.

Die internationale Karriere der "leidenschaftlichen Kämpferin für die Kunst" (Opernwelt) habe 1991 bei den Bregenzer Festspielen begonnen, wo sie bis 2006 tätig war. Danach wechselte sie ans Brüsseler Théâtre Royal de la Monnaie, von 2011 bis 2017 wirkte sie in Stuttgart, bevor sie schließlich als Intendantin nach Straßburg wechselte. (APA, 31.5.2019)