Zwei Israelis von Messerstecher in Ost-Jerusalem verletzt

Ein Opfer befindet sich nach Angriff durch 19-jährigen Palästinenser in Lebensgefahr

Jerusalem – Zwei Israelis sind durch einen Messerstecher im annektierten Ostteil Jerusalems verletzt worden. Eines der Opfer befindet sich nach dem Angriff vom Freitag in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die Angriffe fanden am Damaskustor und am Jaffator statt. Demnach wurde der Attentäter, ein 19-jähriger Palästinenser, von Sicherheitskräften erschossen.

Der Angriff ereignete sich vor dem letzten Freitagsgebet des islamischen Fastenmonats Ramadan, zu dem zehntausende Gläubige in der Al-Aksa-Moschee erwartet werden.

In Jerusalem wurden Israelis wiederholt von Palästinensern bei Messerattacken verletzt. Israel hatte den Ostteil Jerusalems samt der historischen Altstadt im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt und 1980 annektiert. Die Uno erkennt die Annexion nicht an. (APA, 31.5.2019)