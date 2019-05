Nordkorea exekutierte angeblich Chefverhandler nach Gipfel mit Trump

Meldungen der südkoreanischen Zeitung "Chosun Ilbo" bisher aber nicht durch zweite Quelle oder offiziell bestätigt

Seoul – Nach dem ergebnislosen Gipfeltreffen von Hanoi hat Nordkorea einem südkoreanischen Zeitungsbericht zufolge seinen Sondergesandten für die USA hingerichtet. Kim Hyok-chol sei nach seiner Rückkehr im März am Mirim-Flughafen bei Pjöngjang erschossen worden, berichtete die Tageszeitung "Chosun Ilbo" am Freitag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Weitere Quellen für die Meldung gibt es allerdings nicht.

Der Reporter der "Washington Post" in Seoul, John Hudson, teilte auf Twitter mit, seine Versuche, eine Bestätigung für die Geschichte in Südkorea oder den USA einzuholen, seien bisher fehlgeschlagen. Allerdings habe ihm ein Vertreter der Südkoreaner gesagt, dass derartiges Verhalten in Nordkorea nicht unüblich sei. Das Image Kims als fehlerloser Führer müsse unter allen Bedingungen aufrecht erhalten werden. Wenn Fehler, wie das Treffen in Hanoi, geschehen, müssten dafür also aus Sicht des Reimges andere zur Verantwortung gezogen werden.

Zudem hat Kim schon mehrfach ehemaliges Spitzenpersonal hinrichten lassen. Vizepremier Kim Yong-jin wurde nach Angaben staatlicher Agenturen im Jahr 2016 exekutiert, nachdem er bei einem Treffen "fehlenden Respekt" für Kim gezeigt habe. Er habe dies durch seine "schlechte Sitzhaltung" erkennen lassen. Kims Onkel Jang Song-thaek, der den Diktator zuvor in sein Amt eingeführt hatte, wurde schon 2013 exekutiert, nachdem ihn Beamte während einer Sitzung des Parteibüros plötzlich abgeführt hatten. Ihm wurden unter anderem "zahlreiche Liebesbeziehungen" und Drogenmissbrauch vorgeworfen. Vizeminister Kim Chol war 2012 hingerichtet worden. Südkoreanische Berichte, wonach Jang mittels Hundestaffeln und Chol durch Mörserbeschuss ermordet worden seien, werden von Experten nicht als glaubwürdig erachtet.

Kim Hyok-chol hatte zusammen mit dem US-Gesandten Stephen Biegun das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vorbereitet.

Hinrichtung und Gefangenenlager

Neben Kim Hyok-chol seien vier weitere hochrangige Mitarbeiter des nordkoreanischen Außenministeriums nach einer "Untersuchung" hingerichtet worden. Nach Angaben der Zeitung wurde zudem die Übersetzerin des nordkoreanischen Machthabers, Shin Hye-yong, nach dem Gipfel in ein Gefangenenlager geschickt. Sie habe einen neues Angebot Kims kurz vor dem Abbruch der Gespräche mit Trump nicht übersetzt.

Auch der hochrangige Vertreter der kommunistischen Partei Nordkoreas, Kim Yong-chol, wurde der Zeitung zufolge in einem Arbeitslager eingesperrt. Er hatte als Gesandter in den Atomgesprächen mit US-Außenminister Mike Pompeo verhandelt.

Trumps Scherze mit dem Diktator

Bei dem Gipfeltreffen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi im Februar hatten Trump und Kim keine Einigung über Schritte zur atomaren Abrüstung Nordkoreas erzielt. Nordkorea hatte eine Aufhebung der Sanktionen gefordert, nach Angaben aus US-Regierungskreisen im Gegenzug aber nur angeboten, Teile der Atomanlage Yongbyon stillzulegen. Allerdings hatten die USA im Vorfeld auch keine anderen Schritte vom Kim-Regime verlangt. Zudem hatte Trump den Eindruck vermittelt, sich womöglich tatsächlich mit vagen Zugeständnissen zufrieden geben zu wollen. Dass dies nicht der Fall sein würde, machte der US-Präsident offenbar erst in den letzten Stunden des Treffens klar.

Kim hatte vor einigen Wochen in einer Ansprache erklärt, er sei weiter zu Verhandlungen mit den USA bereit. Allerdings setzte er Washington ein Frist bis zum Ende des Jahres, innerhalb derer sich Pjöngjang "ernsthafte Schritte" der USA erwarte. Was er andernfalls tun werde, sagte er nicht. Unklar bleibt, wer neue Verhandlungen mit der USA nun führen sollte.

Trump hat die Hoffnung auf einen Deal mit Nordkorea aber nicht aufgegeben. Bei einer Reise durch Asien hatte er zuletzt merhfach Kim Jong-un gelobt. Solange Nordkorea keine Atomtests durchführe oder Langstreckenraketen teste, sei er weiter verhandlungsbereit. Im Scherz hatte er auch erkennen lassen, dass er sich über eine eine Äußerung der nordkoreanischen Staatspropaganda geschmeichelt fühle, die seinen möglichen demokratischen Konkurrenten um das Präsidentenamt, Joe Biden, als "low IQ individual" bezeichnet hatte. (APA, mesc, 31.5.2019)