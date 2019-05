Fünf-Sterne-Bewegung stimmt gegen Absetzung von Parteichef Di Maio

Vizepremier: "Die Fünf-Sterne-Bewegung verliert nie: Entweder sie gewinnt, oder sie lernt aus ihren Fehlern"

Rom – Nach der Schlappe bei der Europawahl haben die Anhänger von Italiens Regierungspartei Fünf Sterne ihren Parteichef Luigi Di Maio in seiner Position bestätigt. Bei einer Abstimmung auf der Plattform "Rousseau" stimmten am Donnerstag 80 Prozent der Aktivisten für dessen Verbleib. Di Maio ist in der Koalition mit der Lega Vizepremier und Industrie- und Arbeitsminister.

44.849 Anhänger stimmten für Di Maio, 11.278 gegen ihn. Bisher hatten noch nie so viele Anhänger an einer Onlinebefragung der Partei teilgenommen, hieß es auf dem Portal der Fünf Sterne. Di Maio hatte die Abstimmung selbst angekündigt, nachdem ihn viele Parteimitglieder für die Wahlniederlage verantwortlich gemacht hatten.

Umgedrehte Machtverhältnisse

Die Fünf Sterne waren bei der EU-Wahl am Sonntag auf 17 Prozent abgestürzt. Lega-Chef Matteo Salvini legte dagegen von gerade einmal sechs Prozent bei der Europawahl 2014 und 17 Prozent bei der Parlamentswahl 2018 auf 34 Prozent zu. Damit kehrten sich die Machtverhältnisse innerhalb der Koalition um.

"Die Fünf-Sterne-Bewegung verliert nie: Entweder sie gewinnt, oder sie lernt aus ihren Fehlern. Wir starten aufs Neue und werden stärker als vorher zurückkehren. Wir werden dieses Land ändern, wie wir in diesem Jahr Regierung getan haben", betonte Di Maio. Er bestritt Divergenzen mit anderen Parteikollegen wie Roberto Fico oder Alessandro Di Battista über die Strategie der Partei. Fast alle Schwergewichte der Partei erklärten sich mit ihrem unter Druck geratenen Parteichef solidarisch.

Die Umfrageverluste kommen zu einer kritischen Zeit: Angesichts der wachsenden Spannungen in der Regierung könnten Italien einem Zeitungsbericht zufolge Ende September auf Neuwahlen zusteuern. Als Termin seien der 22. oder der 29. September denkbar, berichtete "La Stampa" am Donnerstag. (APA, 31.5.2019)