Britische Umfrage: Liberaldemokraten führen vor Brexit-Partei

Tories und Labour liegen auf einem Rekordtief bei jeweils 19 Prozent. Eine Regierungsbildung nach dem Votum wäre schwierig

London – Die Partei von Premierministerin Theresa May ist inmitten der Turbulenzen um einen britischen EU-Austritt in einer Meinungsumfrage auf ein Rekordtief gesunken. Die Konservativen kämen bei einer Wahl nur noch auf 19 Prozent der Stimmen, ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage für die "Times".

Die Tories wären damit nur noch drittstärkste Kraft, das schlechteste Ergebnis seit der Parteigründung vor rund 200 Jahren. Die oppositionelle Labour-Partei von Jeremy Corbyn käme ebenfalls nur auf 19 Prozent, der niedrigste Wert seit 1918.

Klare Wahlsieger wären jene Parteien, die sich ausdrücklich für oder gegen einen Brexit aussprechen: Die Liberaldemokraten, die ein neues Referendum über einen EU-Austritt fordern, erhielten mit 24 Prozent die meisten Stimmen. Auf Platz zwei läge mit 22 Prozent die Brexit-Partei von Nigel Farage, die erst vor wenigen Monaten gegründet wurde und für einen klaren Bruch mit der EU ist.

May hatte vergangene Woche ihren Rücktritt angekündigt. Ihr war es nicht gelungen, ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag durch das Parlament zu bringen. (APA, 13.5.2019)