Insider: Tojner will Aluflexpack an Börse bringen

Das Listing des Verpackungsherstllers sei an der der Börse von Zürich geplant. Öffiziell soll es kommende Woche verkündet werden

Zürich/Frankfurt – Der Verpackungshersteller Aluflexpack macht Insidern zufolge mit seinen Börsenplänen ernst. Das kroatisch-schweizerische Unternehmen, das dem österreichischen Investor Michael Tojner gehört, werde in der nächsten Woche seinen Börsengang in Zürich ankündigen, sagten mehrere mit dem Vorhaben vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Bis zur Erstnotiz dauert es dann in der Regel vier Wochen. Tojners Holding Montana Tech wolle dabei Aktien im Wert von rund 100 Millionen Franken (knapp 90 Millionen Euro) platzieren. Aluflexpack käme damit auf einen Börsenwert von rund 300 Millionen Franken.

Beteiligte schweigen

Begleitet werden soll die Emission von Berenberg und der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Die Banken, Aluflexpack und Montana Tech wollten sich nicht zu den Informationen äußern.

Die aus dem kroatischen Umag stammende Aluflexpack – ursprünglich Foljaplast – stellt Plastikfolien, Alufolien und Papiere für Zigaretten, Arzneimittel und Lebensmittel her und zählt Unternehmen wie Nestle, Ferrero, Coca-Cola, Sanofi, Lactalis und Dr. Oetker zu seinen Kunden.

Montana Tech war mit Co-Investoren 2012 eingestiegen und hatte das Unternehmen mit Zukäufen ausgebaut. Geführt wird Aluflexpack inzwischen aus dem schweizerischen Reinach bei Basel. (APA, Reuters, 30.5.2019)