Motivsuche nach mysteriösem Frauenmord in Amstetten

Nachdem eine 52-jährige Supermarkt-Filialleiterin nahe ihrer Arbeitsstätte erwürgt gefunden wurde, bittet die Polizei um Mithilfe

St. Pölten – Die Kriminalpolizei rätselt nach dem Fund einer erwürgten 52-Jährigen in Amstetten über das Motiv für den Mord an der Supermarkt-Filialleiterin. Man könne derzeit weder einen Raubhintergrund noch eine Beziehungstat ausschließen, erklärte Heinz Holub, Pressesprecher der niederösterreichischen Polizei, am Donnerstag.

Die Leiche der aus dem benachbarten oberösterreichischen Bezirk Perg stammenden verheirateten Mutter war von Passanten am späten Dienstagabend im Gebüsch am Rande eines Parkplatzes des Einkaufszentrum Westside City gefunden worden. "Die Kollegen sind noch mit der Spurenauswertung beschäftigt, das Wetter hat dabei leider nicht geholfen", bedauert Holub, dass der Regen Beweise vernichtet haben könnte.

Auto 700 Meter entfernt entdeckt

Mysteriös ist an dem Fall, dass der weiße Opel Corsa des Opfers erst am Mittwoch um 3.30 Uhr morgens geortet wurde: abgestellt auf einer Grünfläche in der 700 Meter entfernten Bahnstraße. "Auch das Fahrzeug wird derzeit spurentechnisch untersucht", berichtet der Polizeisprecher. Unklar sei aber, ob das Opfer den Opel schon zu Dienstbeginn dort geparkt hatte, den Wagen nach Dienstschluss in dem Einkaufszentrum umgestellt hat oder der Angreifer oder die Angreiferin das Fahrzeug nach der Tat noch benutzt hat.

"Wir haben daher den Zeitraum in unserem Zeugenaufruf erweitert und suchen jemanden, der das Auto oder auch andere Fahrzeuge zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 3.30 Uhr in der Bahnstraße in Greinsfurth gesehen hat", appelliert Holub, sich mit Hinweisen beim Landeskriminalamt unter der Nummer 059 133 30 3333 zu melden. (moe, 30.5.2019)