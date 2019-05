Gewalt und Leidenschaft: TV-Tipps für Freitag

Außerdem "Nur Fliegen ist schöner", das We Love Green Festival und "Ein Köder für die Bestie"

19.40 REPORTAGE

Re: Diagnose Down-Syndrom Moderne Diagnostik erlaubt heute sehr früh, festzustellen, ob ein Kind im Mutterleib gesund ist. Doch was tun, wenn etwas nicht stimmt? Eine Reportage über das Leben mit den Folgen. Bis 20.10, Arte

22.15 KOMÖDIE

Nur Fliegen ist schöner (Comme un avion, F 2015, Bruno Podalydès) Wie aus den Routinen eines gut eingeschliffenen Lebens ausbrechen? Ein 50-jähriger Computergrafiker beschenkt sich mit einem Kajak und bricht ins Grüne auf. Wunderbare Komödie mit märchenhaften Zügen und Regisseur Bruno Podalydès in der Hauptrolle. Bis 0.05, Servus TV

nur fliegen ist schöner - trailer Trailer zu "Nur Fliegen ist schöner".

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Katharina die Große – Die Mutter Russlands Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst war 14 Jahre alt, als sie nach Russland ging. Als Katharina die Große regierte sie 34 Jahre lang das Land und galt den Aufklärern ihrer Zeit als "Licht des Nordens". Bis 23.20, ORF 2

22.50 WESTERNKOMÖDIE

Verflucht, verdammt und Hallelujah (E poi lo chiamarono il magnifico, I/F/JUG 1972, Enzo Barboni) Pferd statt Drahtesel: Terence Hill als britischer Gentleman, der nach dem Willen seines verstorbenen Vaters vom Lyrik liebenden Feingeist zu einem "richtigen Mann" umerzogen werden soll. Sonnige Westernkomödie, die aufs Vergnüglichste mit Genrekonventionen spielt. Bis 0.50, BR

italo-cinema trailer Trailer zu "Verflucht, verdammt und Hallelujah".

22.55 DROGENTHRILLER

Sicario (USA/MEX 2015, Denis Villeneuve) Drogenschmuggel zwischen den USA und Mexiko: Eine famose Emily Blunt nimmt in dem Thriller von Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) als FBI-Agentin einen aussichtslosen Kampf um Gerechtigkeit auf sich. Bis 1.10, ProSieben

23.20 75. GEBURTSTAG

Gewalt und Leidenschaft (Gruppo di famiglia in un inferno, I 1974, Luchino Visconti) Burt Lancaster als feinsinniger, zurückgezogen in einem römischen Palazzo lebender Professor, in dessen hermetische Welt neue Nachbarn hereinbrechen. Zu sehen ist Luchino Viscontis spätes Meisterwerk aus Anlass des 75. Geburtstags von Helmut Berger, der einen Angehörigen des Jetsets verkörpert. Bis 1.20, ORF 2

raro Original-Trailer zu "Gewalt und Leidenschaft".

23.50 THRILLER

Ein Köder für die Bestie (Cape Fear, USA 1962, J. Lee Thompson) Robert Mitchum als psychopathischer Sexualstraftäter, der nach Verbüßung einer Haftstrafe auf Rache sinnt und einen Anwalt (Gregory Peck) und seine Familie ins Visier nimmt. Düsterer, konzise inszenierter Thriller, der später von Martin Scorsese mit dem ursprünglichen Hauptdarstellerduo als Gästen neu verfilmt wurde. Bis 1.35, SRF 1

movieclips trailer vault Original-Trailer zu "Cape Fear" ("Ein Köder für die Bestie").

0.25 MUSIKFESTIVAL

We Love Green Festival Öko und Musik: Charlotte Gainsbourg, Beck, Jorja Smith, King Krule, Father John Misty und Lomepal vor 74.000 Zuschauern in Paris. Bis 1.40, Arte