Thiem müht sich gegen Bublik in dritte French-Open-Runde

Vorjahresfinalist drehte im vierten Satz 2:5 und wehrte zwei Satzbälle ab – 50. Grand-Slam-Einzelsieg Thiems

Paris – 11 Uhr morgens also. Denkt in Paris niemand an die Wiener? Nein, der Franzose ist rücksichtslos. Also setzt er das Match von Dominic Thiem gegen Alexander Bublik mitten in der Nacht an. Thiem wurde zum Glück nicht in der verlotterten Hauptstadt geboren. Er ist Niederösterreicher, stellt sich den Wecker und steht am Donnerstag pünktlich auf dem Court Philippe Chatrier. Süß geträumt hat er ohnehin, der Tennisprofi ist bekennender Fan des FC Chelsea. Er hat Fever Pitch nie gelesen. Nennen wir es die Gnade der späten Geburt.

Standing erarbeitet

Im vergangenen Jahr wurde Thiem in der zweiten Runde noch auf einen Nebencourt abgeschoben. Aber die Nummer vier der Weltrangliste hat sich in Roland Garros ein Standing erarbeitet. Semifinale, Semifinale, Finale. Thiem ist einer der führenden Sandplatzspieler seiner Zeit, dementsprechend wird er gewürdigt.

Im offiziellen Magazin des Turniers sind ihm neun Seiten gewidmet. Er wird auf Fotos inszeniert, zum Star gemacht. Trotzdem ist der Center Court bei den ersten Ballwechseln mäßig besucht. Der französische Besserverdiener ist auch kein Frühaufsteher.

foto: ap photo/pavel golovkin Der Court Philippe Chatrier.

Ein Schlitzohr

"Er wird bestimmt versuchen, mein Spiel zu zerstören", hatte Thiem vor seiner ersten Begegnung mit Bublik prophezeit. Der 21-jährige Kasache sei ein Art Nick Kyrgios. Damit waren weniger die spielerischen Qualitäten als die Eigenheiten auf dem Platz gemeint.

In der Tat ist Bublik ein Schlitzohr. Bereits in der ersten Runde hatte er gegen Rudi Molleker Aufschläge von unten eingestreut. Gegen Thiem legt er nach. Für die einen ist es eine Unart, für die anderen regelkonform. Es ist, im Gegensatz zu einer Krachledernen bei einem Begräbnis, Geschmackssache.

foto: reuters/vincent kessler Schlitzohr Bublik.

Hin und Her

Was kann die Nummer 91 der Weltrangliste? In den ersten Games wenig. Thiem zieht in sechs Minuten auf 3:0 davon. Hätte ein Milchmädchen den Zwischenstand an dieser Stelle hochgerechnet, wäre es auf eine Spieldauer von 36 Minuten gekommen.

So einfach geht es dann doch nicht. Der Österreicher gewinnt den ersten Satz 6:3, gibt den zweiten aber mit seinem ersten Doppelfehler im Tiebreak ab. Und dies nach vergebenem Satzball. Der 25-Jährige verarbeitet den Schmerz professionell, kontert und gewinnt den dritten Satz 6:3.

Hollywood in Paris

Bublik spielt Hollywood, wohlwissend, dass dies seine einzige Chance ist. Die Statistik belegt: Je öfter der Ball über das Netz geht, desto eher geht der Punkt an Thiem. Der Kasache ist kein Holzschädel, er kennt die Stärken seines Gegners. Also Hopp oder Tropp, Winner oder Fehler.

foto: ap photo/pavel golovkin Thiem zog im vierten Satz noch seinen Kopf aus der Schlinge.

Das geht im vierten Satz lange Zeit gut, Bublik führt 5:3, er serviert auf den Satzgewinn. Der Court stellt sich auf einen Entscheidungssatz ein. Aber es kommt nicht dazu. Denn genau an dieser Stelle zeigt Thiem, dass er nicht per Zufall zu den Turnierfavoriten gezählt wird. Endstand 6:3, 6:7, 6:3, 7:5.

Nun wartet Cuevas

"Es war ein schwieriges Spiel. Er hat mit dem zweiten Aufschlag sehr stark serviert", sagt Thiem nach seinem Einzug in die dritte Runde. Die Statistik belegt ihn: Der schnellste zweite Aufschlag des Verlierers wurde mit 213 Stundenkilometern gemessen. Halleluja. Bei Thiem waren es nur 171 Sachen. Das hochriskante Spiel des Kasachen forderte am Ende Tribut. 50 unerzwungenen Fehlern standen lediglich 16 des Siegers gegenüber.

In der nächsten Runde trifft Thiem am Samstag auf Pablo Cuevas aus Uruguay, die Nummer 47 der Weltrangliste. Es ist das sechste Aufeinandertreffen. Drei Mal ging Thiem bisher als Sieger vom Platz. Die Favoritenrolle ist klar vergeben. (Philip Bauer aus Paris, 30.5.2019)