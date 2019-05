Orbán erteilt Salvinis EU-Rechtsfraktion Absage

Ungarns regierende Fidesz könne sich derzeit keine Kooperation mit der Lega im EU-Parlament vorstellen, sagt Kabinettschef

Budapest – Lange war über die Zukunft der von der EVP im EU-Parlament suspendierten ungarischen Regierungspartei Fidesz spekuliert worden. Fünf Tage nach der EU-Wahl, die der Partei von Premier Viktor Orbán ihre absolute Mehrheit bestätigte, äußerte sich Kabinettschef Gergely Gulyas am Donnerstag in Budapest skeptisch zu den Plänen von Italiens Vizepremier Matteo Salvini, eine gemeinsame Fraktion zu gründen: Man respektiere Salvini zwar, "sehe aber trotzdem keine große Chance für Zusammenarbeit auf Parteiebene oder in einer gemeinsamen Gruppe im Parlament". (red, Reuters, 30.5.2019)