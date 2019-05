LASK nach Chelseas EL-Sieg fix in europäischer Gruppenphase

Bei Ausscheiden in CL-Quali würden Linzer in EL-Gruppenphase kommen

Linz/Baku – Österreichs Fußball-Vizemeister LASK spielt im Herbst fix in einer europäischen Gruppenphase. Die Oberösterreicher starten durch den Europa-League-Gewinn von Chelsea am Mittwoch gegen Arsenal (4:1) in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation. Selbst bei einer Niederlage wäre den Linzern zumindest die EL-Gruppenphase mit einem Startgeld von 2,92 Millionen Euro sicher.

Neben Meister Salzburg (Champions League) und dem WAC (Europa League) sind damit im Herbst zumindest drei österreichische Clubs in einer europäischen Gruppe vertreten. Austria Wien (3. EL-Quali-Runde) und der Sieger des Liga-Play-offs zwischen Sturm und Rapid (2. EL-Quali-Runde) könnten noch nachziehen. (APA, 30.5.2019)