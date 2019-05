Italienisches Marineschiff rettete Schlauchboot mit 90 Migranten

Laut Hilfsorganisation befand sich die Leiche eines fünfjährigen Mädchens an Bord

Rom – Das italienische Marineschiff "Cigala Fulgosi" hat am Donnerstag 90 Flüchtinge Migranten an Bord eines unweit der libyschen Küste in Seenot geratenen Schlauchbootes gerettet. Das Schlauchboot ohne Motor befand sich in internationalen Gewässern, berichtete die Hilfsorganisation "Alarm Phone", die Seenotfälle im Mittelmeer meldet.

Laut der Organisation befand sich an Bord des Schlauchbootes die Leiche eines fünfjährigen Mädchens. Die Hilfsorganisation bemängelte, dass das italienische Marineschiff gezögert habe, bis es sich auf die Suche nach dem Schlauchboot gemacht habe. Dadurch sei viel Zeit verloren worden.

Italiens Innenminister Matteo Salvini betreibt eine Politik der "geschlossenen Häfen". Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen dürfen in Italien meist nicht einlaufen. (APA, 30.5.2019)