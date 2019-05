"We're going to Ibiza" – Vengaboys heute bei Donnerstagsdemo in Wien

Der Hit der Niederländer aus dem Jahr 1999 ist quasi die inoffizielle Hymne der Regierungskrise

20 Jahre später also. 20 Jahre nach der Erstveröffentlichtung hat der Hit "We're going to Ibiza" der niederländischen Vengaboys die Spitze der österreichischen iTunes-Charts erklommen. Warum, das dürfte mittlerweile bekannt sein. Wer die vergangenen Wochen auf dem Mond gelebt hat, hier ein paar Stichwörter, um das Googeln zu erleichtern: Regierungskrise, schmutzige Zehennägel, zack, zack, zack.

Die Vengaboys sind immer noch musikalisch aktiv, am 23. August treten sie bei einer 1990er-Konzert-Party in Moosburg in Kärnten auf. Etwas früher, genauer gesagt heute Abend, treten sie im Rahmen der Donnerstagsdemo am Wiener Ballhausplatz auf. Die Kundgebung startet um 18 Uhr, der Auftritt der Vengaboys ist danach geplant.

Die Donnerstagsdemos waren ursprünglich gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung gerichtet, werden aber ungeachtet des Platzens der Regierung fortgesetzt.

foto: imago Die Vengaboys freuen sich auf Wien.

Die Band selbst freut sich schon auf ihren Auftritt. "We're Going To Ibiza! Als Protestsong in Österreich! Sie hätten auch jeden Bob Dylan Song nehmen können", äußerte sich Captain Kim. Das beweise, dass die Österreicher nicht nur "einen fantastischen Musikgeschmack", sondern darüber hinaus "einen fantastischen Sinn für Humor" hätten. (red, APA, 30.5.2019)